جامعة القناة تعلن فوز الدكتور إبراهيم عاشور بجائزة العطاء

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فوز الدكتور إبراهيم عاشور نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب، وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بجائزة العطاء والوفاء، والتي تُمنح للأساتذة العاملين والمتفرغين بالجامعة، ويُنظمها سنويا قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تلك الجائزة يتم الإعلان عنها في شهر يناير من كل عام بجميع الكليات المختلفة وأقسامها، وتقوم كل كلية بترشيح عدد من أساتذتها، مع السيرة الذاتية لكل مرشح.

وكانت اللجنة المُشكله لاختيار الفائزين قد اجتمعت اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو لاختيار الفائز بالجائزة وفقا للمعايير المحددة، وضمت لجنة الإختيار كل من الدكتور العربي هندي شندي عميد كلية العلوم الأسبق، الدكتور إبراهيم القرش عميد كلية الهندسة الأسبق، الدكتور شريف رضوان عميد كلية الزراعة الأسبق، والدكتور عبادى القاضي عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان الأسبق ووقع اختيار اللجنة على الدكتور إبراهيم عاشور،تقديراً لإسهامته طوال فترة عمله في مجال البحث العلمي وخدمة طلاب وباحثى الجامعة .

يُذكر أن جائزة العطاء والوفاء يتم الإعلان عنها و تنفذها إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية التابعة للإدارة العامة لمشروعات البيئة بإشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية وإشراف تنفيذي الأستاذة مني أوزوريس مدير إدارة متابعة المشروعات البيئية.