تنفيذ 15 قرارغلق وتشميع بمدينة العاشر من رمضان

وجه المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بضرورة التصدي لأي تعدي بأنحاء المدينة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال الحملات اليومية الموجهة من إدارات: الاشغالات والتعديات والأمن، بالتعاون مع شرطة المرافق، لرصد جميع المخالفات والتعديات.

وأوضح إنه تم رفع الاشغالات والتعديات الواقعة في منطقة الأردنية وصيدناوي، وتنفيذ عدد تنفيذ عدد 15 قرار غلق وتشميع وازالة إشغالات وتعديات أمام القطع السكنية؛ نفذوا أنشطة تجارية مخالفة، كما تم رفع كافة الاستحوازات أمام القطع السكنية بالمجاورة السابعة بالحي الأول، كما تم إزالة عدد من اللافتات الإعلانية مخالفة أعلى الأرصفة.

وأسفرت الحملة الليلية التى كانت تحت إشراف رئيس الجهاز وبمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق وقسم شرطة أول العاشر من رمضان وإدارة الجهاز السابق، عن ضبط 6 تروسيكل لباعة جائلين، ورفع ثلاجات العرض أمام المحلات المخالفة بالمجاورات بالحي الثالث، كم تم ضبط عدد من أسطوانات الغاز الكبيرة، وعدد من الكراسي من أمام الحملات المخالفة، فضلا عن رفع كافة الاشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين في الأرصفة والطرق العامة.

وفي سياق متصل، لفظ سائق أربعيني، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بحادث الغرق الذي تعرض له، نتيجة سقوط السيارة التي كان يقودها، داخل بركة بحيز مزرعة بطريق «أبو حماد - العاشر من رمضان» نطاق محافظة الشرقية.

والبداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفي القرين بوصول «حمادة. ن. ع» 42 عامًا، مقيم بمركز منفلوط محافظة أسيوط، جثة هامدة إلى مستشفى القرين المركزى، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وإخطار النيابة العامة لتوالي التحقيق في الواقعة.

وبالفحص، تبين حدوث إصابة السائق التى أودت بحياته إثر انقلاب سيارة ربع نقل ببركة مياه بمزرعة بطريق «أبو حماد- العاشر من رمضان»، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.