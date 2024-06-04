محافظ الدقهليه يوجه بمتابعة تركيب مقاعد انتظار للمواطنين بشارع قناة السويس

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، المهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالإشراف على تركيب مقاعد انتظار للمواطنين بطول شارع قناة السويس بالجزيرة الوسطي من أجل توفير أماكن انتظار للمواطنين والعمل علي رضائهم استكمالا لأعمال التطوير التي تمت بشارع قناة السويس من رصف وتطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي وتركيب أعمدة إنارة .

وأكد المحافظ، أن العمل متواصل من أجل تطوير ورفع كفاءة كافة شوارع وميادين مدينة المنصوره وخلق متنفسات ترفيهية للمواطنين حتي تعود المنصوره كسابق عهدها عروسا للنيل ، لأن مدينة المنصورة تتميز بموقعها الجغرافي المتميز ونظراً لتوافد المواطنين عليها من كافة محافظات مصر ومن خارجها لتلقي العلاج بها .

وقال محافظ الدقهلية، إننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل تقديم جميع الخدمات في مختلف القطاعات الخدمية للمواطنين، وسنواصل العمل حتي نحقق لهم كافة مطالبهم من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين الصورة البصريه للمواطنين والعمل علي رضائهم وتقديم كافة الخدمات لهم في مختلف القطاعات الخدمية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.