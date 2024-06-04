سيف فاروق جعفر يكشف حقيقة سرقة عقده من الزمالك

كشف سيف فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة سرقة عقده مع القلعة البيضاء قبل رحيله إلى بيراميدز في الصيف الماضي.

وقال سيف فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية : "حزنت جدًا عندما قيل إنني سرقت العقود وضربت الإداري، حتى لو سأرحل عن الزمالك كنت لا أحب أن أخرج بهذه الصورة، لأنني لم أفتعل أي مشكلة منذ تواجدي في الزمالك، أنا أعشق الجمهور، وأكون مجنونا لو كنت أريد أن أرحل وأتركهم".

وأضاف "مجلس الزمالك الحالي كان على علم بما حدث معي، وقلت لهم عندي استعداد أوقع للزمالك حتى لو سأتعرض للإيقاف، لو بيراميدز لم يوافق على رحيلي كنت سأوقع للزمالك".

وواصل:"كانت تحدث ظروف خارجة عن إرادتي في بعض الأوقات ولا أشارك، لكن إن شاء الله الفترة القادمة أجتهد أكثر لكي أكون متواجدا باستمرار وأتأسف لوالدتي لأنه في فترة من الفترات كان يُقال إنها تشجعني على الرحيل من الزمالك، لكن هذه كانت صورة يتم تصديرها للناس بأنني خائن للنادي".

وأتم "أي خطوة أخذها أتعلم منها لكي أكون إنسان أفضل، إذا عاد بي الزمن كنت سأغلق أذني عن بعض الأمور التي كانت تأخذ من تفكيري".