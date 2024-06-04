الغرفة التجارية بالبحيرة تؤكد دعمها للحكومة الجديدة

أكد محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، أننا نثق تماماً في إختيار الدكتور مصطفى مدبولي لفريق حكومي جديد يتميز بالكفاءات والخبرات اللازمة لتحقيق الأهداف الوطنية، التي تخدم الشعب المصري وتواكب تطلعات الدولة المصرية.

وقدم رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، برئاسة الأستاذ وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الدكتور مصطفى مدبولي بمناسبة تجديد الثقة فى شخصه الكريم وتكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار الشريف إلي أن الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، تعرب عن جزيل الشكر والتقدير للحكومة السابقة على ما قدمته من جهود مخلصة وإنجازات ملموسة على مختلف الأصعدة .

وأكد الشريف، على الثقة بقدرة الدكتور مصطفى مدبولي على قيادة الحكومة بكفاءة واقتدار نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات في كافة المجالات. مؤكدا على إيمانه التام بقدرته على تنمية قطاع التجارة والصناعة، ودعم الاقتصاد المصري.