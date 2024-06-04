انتظام امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على انتظام كافة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة في الأسبوع الثاني من انطلاقها.

وقال ان الامتحانات تتم داخل 16 كلية ومعهد بالجامعة وهم كليات التربية الرياضية،و الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والعلاج الطبيعي، و الألسن، والسياحة والفنادق، والتجارة، والتربية، والهندسة، والحاسبات والمعلومات، والتمريض، والطب البيطري،و العلوم، والصيدلة، والآداب والعلوم الإنسانية، والزراعة، والمعهد الفني للتمريض.

نائب رئيس الجامعة: تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان

وقال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هناك متابعة يومية للامتحانات للتأكيد على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما تابع "عبد النعيم" العيادات الطبية داخل الكليات للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال أي حالات طارئة، موجهاً برفع درجة الاستعداد خاصة مع الأجواء الحارة.

وفي سياق متصل يواصل طلاب كليات الإسماعيلية الجديدة أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024، داخل كليات وبرامج جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجداول المعلنة بالكليات.

وسط التزام بضوابط حسن سير العملية الامتحانات ، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة سبل الراحة والأمان والدعم لهم.

تأتي العملية الامتحانية داخل لجان جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وبإشراف تنفيذي الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وبمتابعة دورية من عمداء الكليات ومنسقي البرامج.