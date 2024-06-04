محلل اقتصادي: انخفاض متوقع في أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة (فيديو)

قال أحمد زغلول المحلل الاقتصادي، إن أسعار حديد التسليح، شهدت تراجعا كبيرا منذ بداية العام، لتصل نسبة الانخفاض إلى 52%.

سعر الطن تراجع من 65 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه

وتابع زغلول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر الطن تراجع من 65 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، منذ بداية العام حيث شهدت الأسعار تراجعا كبيرا بعد الزيادات التاريخية التي شهدتها الأسواق مع ارتفاع الدولار الذي سجل مستويات تاريخية خلال الأشهر الماضية.

تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية

وتابع المحلل الاقتصادي، أن مدخلات إنتاج حديد التسليح مستوردة، وترتبط بأسعار الدولار في البنوك، وهذا يؤثر على أسعار منتجات الصلب بشكل استراتيجي، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، دفع أسعار مواد الصلب للنزول في السوق، موضحا أن السعر العادل لطن حديد التسليح بين 32 ألف جنيه إلى 34 ألف جنيه.

وتوقع المحلل الاقتصادي، انخفاض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، حيث اتجهت المصانع لتشغيل كافة خطوط الإنتاج الكاملة مع توفير الخامات بدم تدبير الدولار.

جدير بالذكر أن أسعار الحديد في الأسواق المحلية استقرت والمصانع المصرية خلال تعاملات اليوم الاثنين 3 يونيو، ليتراوح متوسط سعر طن الحديد ما بين 41500 و37500 جنيه للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

وتقدم "بوابة الوفد" آخر الأسعار الحديد في مصر.

سجل متوسط سعر حديد عز 41 ألفًا و500 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 41 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 39 ألف جنيه للطن.

بينما بلغ سعر حديد عطية عند مستوى نحو 38 ألفًا و500 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 38 ألف جنيه للطن.

وحققت أسعار حديد بشاي 41 ألف جنيه للطن، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 38 ألف جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 37 ألفًا و500 جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 37 ألفًا و500 للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 37 ألفًا و500 جنيه للطن.



