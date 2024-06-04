مدير «تعليم الإسكندرية» يشهد حفل ختام الأنشطة بمدرسة فتح الله الدولية



في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم الفني لتخريج فني ماهر مبتكر محب لوطنه مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي ، وفي ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات أبنائنا الطلاب في كافة المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والأدبية والموسيقية والمسرحية لتنشئة أجيال قادرة على العطاء وتتميز بمهارات القيادة والثقة بالنفس واحترام الآخرين ومواكبة التكنولوجيا .

شَهِد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم مساء أمس الإثنين الموافق 3 من يونيو 2024 حفل ختام الأنشطة التربوية وتكريم أوائل الصفين الأول والثاني بمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة شرق ، وذلك بحضور الدكتور عمرو سليمان استشاري أول المدارس الدولية التكنولوجية والقبطان علاء فتح العضو المنتدب شركة أسواق فتح الله وجلال عيد مدير عام شرق وياسمين نجيب مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بالإسكندرية وناجية فؤاد وكيل الإدارة ولفيف من القيادات التربوية والطلاب وأولياء الأمور .

وأكَّد مدير المديرية في كلمته أنَّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية أحدثت نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني مما أسهم في تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني وأصبحت هذه المدارس قِبلة الفائقين في الشهادة الإعدادية ، كما انها تُركز على احتياجات السوق العالمية وبالتالي تعمل على تنمية وصقل المهارات المهنية والحياتية بشكل تطبيقي ميداني لأبنائنا الطلاب .

بدأت مراسم الحفل بالقرآن الكريم والسلام الوطني وطابور العرض وكلمات القيادات وفقرات فنية وموسيقية واستعراضات وأوبريتات متميزة بعنوان ( أسواقنا الكبيرة ) وكذلك فقرات رائعة عن ريادة الأعمال والابتكار والتسويق ، واختُتِمت مراسم الحفل بتكريم أوائل الطلبة للصفين الأول والثاني وتكريم المعلمة المثالية بالمدرسة بشهادات تقدير ومكافآت مالية وتكريم المدير التنفيذي بدرع التميز .

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