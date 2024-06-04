أسعار العملات بالبنوك مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4-6-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 47.1 جنيه للشراء، 47.2 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.31 جنيه للشراء، و51.51 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.55 جنيه للشراء، و12.58جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.1 جنيه للشراء.

47.2 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.31 جنيه للشراء.

51.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.26 جنيه للشراء.

60.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.55 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

153.09 جنيه للشراء.

154.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.83 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.95 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

واستقر اليورو أيضا قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وسجل الدولار في مايو أول انخفاض شهري له هذا العام مع تحول التوقعات إلى موعد ونطاق خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي، ويتوقع المتعاملون في السوق خفضا بواقع 37 نقطة أساس هذا العام.

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 بالمئة في أبريل، بما يتوافق مع الزيادة غير المعدلة في مارس. ويتوقع المتعاملون فرصة تبلغ 53 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مقابل 49 بالمئة قبل صدور البيانات. ولا تزال بيانات التضخم تظهر أن ضغوط الأسعار لا تزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي 2.7 بالمئة في أبريل، وهو نفس معدل مارس، مما يجعل المتعاملين في الأسواق غير متأكدين من أن أسعار الفائدة ستنخفض أكثر من مرة في عام 2024.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية، 104.58 نقطة الاثنين. وانخفض المؤشر 1.56 بالمئة في مايو لكنه ارتفع ثلاثة بالمئة خلال العام.