وزير البترول يشهد عقد الجمعية التأسيسية لشركة مناجم ذهب أبومروات

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عقد الجمعية التأسيسية لشركة مناجم ذهب أبومروات كشركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة أتون مايننج إنك الكندية وذلك كخطوة هامة للقيام بأعمال الاستكشاف والاستغلال للذهب في منطقة أبومروات بالصحراء الشرقية والتي تستثمر فيها الشركة الكندية في البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالهما.

استغلال الكشف التجارى للذهب

يشار إلى أن تأسيس الشركة الجديدة سيكون بداية لأعمال استغلال الكشف التجارى للذهب الذي حققته الشركة فى منطقتي حمامة وغرب روودرين ضمن امتياز أبومروات، وذلك تنفيذاً للعقد الذى تم توقيعه بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الكندية لاستغلال خام الذهب والمعادن المكتشفة في مساحة تقدر بحوالى 57.6 كم2 ، حيث تقدر الاحتياطيات القابلة للاستخراج بحوالي 134.9 الف أوقية ذهب و 1.4 مليون أوقية فضة.

وقد تم خلال الجمعية العامة اعتماد خطة عمل الشركة خلال الفترة المقبلة فى منطقة أبومروات .



شارك في أعمال الجمعية كل من المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية و المهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية وتونو فاك رئيس شركة أتون مايننج الكندية.