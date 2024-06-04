طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان القرآن الكريم بجنوب سيناء

يواصل طلاب الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2026 داخل8 لجان أزهرية، ويؤدي 233 طالبًا وطالبة، امتحان الثانوية الأزهرية، بـ8 لجان أزهرية، بمحافظة جنوب سيناء.

وقال الدكتور أحمد بدير، مدير عام العلوم العربية والشرعية للإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن اليوم الثلاثاء هو رابع أيام امتحانات الثانوية الأزهرية، وثاني أيام امتحانات الثانوية الأزهرية للشعبة الأدبية، وستستمر حتى 14 يوليو المقبل.

ولفت إلى أن طلاب الشعبة الأدبية يؤدون اليوم الثلاثاء ثاني امتحاناتهم في مادة القرآن الكريم، من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.00.

من جانبه، قال مضر عبد السميع نوار مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، إنه لم يسمح بدخول المحمول نهائيًا إلى داخل اللجان، كما يتم استخدام الماسح الكهربائي لتفتيش الطلاب قبل الدخول إلى اللجان، من أجل منع دخول أي أجهزة حديثة تساعد الطلاب على الغش، بالرغم من أن ذلك لا يوجد بالأزهر الشريف، وطلاب الأزهر يعلمون جيدًا أن الغش حرام شرعا، ولكنه إجراء احترازي.

غرف الكنترول

وأضاف نوار، أن هناك حراسة مشددة على غرف الكنترول الفرعية والرئيسية وجميع اللجان جيدة التهوية للطلاب والطالبات، وزيادة أعدادا المراوح داخل اللجان، وتوفير مياه الشرب داخل اللجان، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وتوفير زائرة صحية بكل لجنة لإسعاف الطلاب، والتأمين اللازم على كل اللجان داخليًا وخارجيًا من خلال أمن المنطقة ورجال الشرطة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم الأدبي على مستوى الجمهورية 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بينما يبلغ عدد المتقدمين من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.