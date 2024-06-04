أوكرانيا: سقوط صاروخين روسيين فوق منطقة دنيبرو وإصابة 6 أشخاص

أعلن رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة دنيبرو الأوكرانية سيرهي ليساك، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، اعترضت صباح اليوم صاروخين روسيين استهدفا مدينة دنيبرو وتسببا في إصابة ستة أشخاص.

وقال ليساك -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن حطام الصاروخ تسبب في أضرار بالبنية التحتية المدنية واندلاع حريق ووردت أنباء عن سقوط ضحايا.

وأضاف أن المتضررين من بينهم طفل رضيع وصبي يبلغ من العمر 17 عاما يرقد في المستشفى في حالة متوسطة، بينما أصيب خمس عشرة مركبة بأضرار، فيما تحطمت بعض المباني السكنية ومستشفى بسبب موجة الانفجار.

سفارة بكين في سول تنتقد تصريحات مسؤولي كوريا الجنوبية بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي

انتقدت السفارة الصينية في سول بشدة تصريحات مسؤولي كوريا الجنوبية الأخيرة بشأن تايوان وقضية بحر الصين الجنوبي، ووصفتها بأنها "خاطئة ومتكررة".

وطالب متحدث باسم السفارة - في بيان صادر عنه نقلته هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية اليوم الثلاثاء - كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان بعدم التدخل في القضايا البحرية بين الصين ودول المنطقة.

وشدد المتحدث على أنه يجب أن تكون سول حذرة في كلماتها وأفعالها فيما يتعلق بقضيتي تايوان وبحر الصين الجنوبي من أجل الحفاظ على العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين.

وكان نواب وزراء خارجية سول وواشنطن واليابان قد اجتعموا في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي وأعلنوا معارضتهم أية محاولة أحادية لتغيير الوضع الراهن في مياه المحيطين الهندي والهادئ مع الاعتراف بأهمية معارضة المطالبات البحرية غير القانونية في بحر الصين الجنوبي.

المرشحة الرئاسية الخاسرة في المكسيك تقدم طعونا أمام السلطات الانتخابية

أعلنت مرشحة يمين الوسط الخاسرة في الانتخابات الرئاسية المكسيكية زوتشيتل جالفيز أنها ستقدم طعونا أمام السلطات الانتخابية للتنديد بـ"المعركة غير المتكافئة"، وذلك غداة فوز كلوديا شينباوم، مرشحة اليسار في تلك الانتخابات.

وحققت شينباوم، البالغة من العمر 61 عاما والعمدة السابقة لمدينة مكسيكو سيتي، فوزا ساحقا بنسبة 58% إلى 60% من الأصوات، وفقا للنتائج الجزئية التي أعلنها المعهد الانتخابي الوطني للانتخابات التي أجريت من جولة واحدة.

وقالت جالفيز - في رسالة نشرتها على شبكات التواصل الاجتماعي، ونقلتها قناة (آر تي بي آف) البلجيكية، اليوم /الثلاثاء/ - "أعلم أن النتائج فاجأتنا ولذلك يجب علينا تحليل ما حدث".

وقد حصلت جالفيز، على 26% إلى 28% من الأصوات، واستنكرت ذلك قائلة: "كنا نعلم جميعا أننا نواجه صراعا غير متكافئ ضد جهاز الدولة بأكمله الذي حاول تفضيل مرشحته"، مضيفة: "لا يمكننا أن نتحمل السماح بإجراء انتخابات أخرى كهذه".

وأشاد قادة العالم بانتصار أول امرأة منتخبة رئيسة في تاريخ المكسيك الممتد على مدى 200 عام، لفترة ولاية مدتها 6 سنوات حتى عام 2030.

وستتولى الرئيسة المنتخبة منصبها في الأول من أكتوبر المقبل، خلفا للرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي أكد انسحابه من الحياة السياسية.