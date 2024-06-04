محافظ الغربية يتابع مجزر السنطة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة صباح اليوم؛ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير و مجزر السنطة استعدادًا لعيد الأضحى.

وأكد محافظ الغربية، أن مركز ومدينة السنطة قلعة زراعة العنب وصناعة الزبيب يشهد أعمال رصف وتطوير في شوارع حيوية مهمة ضمن خطة المحافظة؛ لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية ، مؤكدا استمرار المحافظة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في الأحياء والمدن من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

واستهل محافظ الغربية، جولته بتفقد أعمال رصف شارع بورسعيد وشارع الجيش فيتم فرد وتشغيل طبقة السن وتركيب البلدورات بطول 900 متر وعرض 7 متر طول لكلا من الشارعين، ومجزر السنطة العمومي لمتابعة آخر استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك .

وخلال تفقده اطمئن محافظ الغربية، على جاهزية المجزر لاستقبال الحيوانات وتنفيذ أعمال الذبح في بيئة نظيفة، وكذلك الاستعدادات لاستقبال أهالي المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان وتوفير كافة وسائل الراحة.

التأكد من صلاحية الأختام بالمجازر في الغربية

ووجه محافظ الغربية، مديرية الطب البيطري بفتح الـ20 مجزرالواقعة في نطاق المحافظة بالمجان وحتى آخر أيام العيد، مع تواجد جميع أطباء المجازر والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر وتوفير جميع الأدوات والمستلزمات المطلوبة للعمل.