علاجات منزلية ونصائح لتقليل تورم الوجه

يواجه البعض تورم الوجه بشكل مفاجئ مما يسبب لهم القلق والضيق، وقد يكون سبب التورم الاجهاد أو العدوى، أو إطلاق جسمك مواد كيميائية استجابةً لمادة غريبة أو صدمة، وقد تساعد التغييرات البسيطة في نمط الحياة والعلاجات المنزلية في تجنب الحالات البسيطة لتورم الوجه أو تخفيفها.

علاجات منزلية لتورم الوجه

ووفق لموقع "stylecraze"، هناك بعض العلاجات المنزلية السريعة لتورم الوجه منها:

• غسل وجهك بالماء البارد عند الاستيقاظ.

• استخدام الخيار على المناطق المصابة للمساعدة في تقليل التورم.

• جرب تمارين الوجه للحفاظ على استمرارية الدورة الدموية.

• القيام بضغط بارد وكمدات على المناطق المتورمة.

• استخدم مضادات الهيستامين لمكافحة التورم الناتج عن الحساسية.

ويجب أن تعلم أن العلاجات المنزلية السريعة في بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى اختفاء التورم، إلا أن بعضها يتطلب عناية طبية فورية، مثل:

• طفح جلدي أو خلايا النحل

• أطراف منتفخة

• صعوبة في البلع

• صعوبة في التنفس

• الدوخة

• ألم بالوجه

• الحكة

• الاحمرار

نصائح لتقليل تورم الوجه

ويجب الحفاظ على الأتي لتقليل تورم الوجه:

• الحصول على مزيد من الراحة لأن ذلك يمكن أن يساعد في الشفاء لتقليل الالتهاب.

• الحفاظ على روتين صحي للعناية بالبشرة أثناء الليل.

• يمكنك تدليك وجهك لمدة 10-15 دقيقة لمنع التورم.

• يجب تقليل الوقت الذي تقضيه أمام الشاشات قبل الذهاب إلى السرير، وقد يؤدي قضاء وقت طويل أمام الشاشات إلى تعطيل نومك ويسبب تورمًا في وجهك في الصباح.

ارشادات لمنع تورم الوجه

في حين أنه قد لا يكون من الممكن تجنب تورم الوجه بشكل كامل، إلا أن اتباع هذه النصائح قد يساعدك على تقليل مخاطرها:

• تجنب النوم على بطنك.

• تجنب الأطعمة المصنعة أو المالحة قبل النوم.

• زيادة تناول الماء والسوائل.

• أبقِ رأسك مرتفعًا قليلًا أثناء النوم لتجنب تراكم السوائل.

• تجنب مسببات الحساسية والمحفزات المعروفة.

• تجنب الأطعمة المالحة والدهنية والمعالجة.

• الحد من تناول الكحول.

• تناول نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والألياف والحبوب الكاملة.

• قم بتنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط بانتظام لتجنب خطر عدوى الأسنان.