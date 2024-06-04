أسعار الفواكه الصيفية في سوق العبور اليوم

يتميز فصل الصيف بتنوع أصناف الفاكهة الشهية، ومع اختلاف الأسعار بشكل يومي تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو.

سعر الفاكهة اليوم 4-6-2024

سعر المانجو الزبدية من 20 لـ 28 جنيها.

سعر المانجو البلدي من 10 لـ 25 جنيها.

سعر المانجو الصديقة والجولك من 17 إلى 25 جنيها.

أسعار العنب

سعر العنب البناتي الأصفر والأحمر من 15 لـ 25 جنيه.

سعر العنب الأسود والكرمسن من 15 لـ 35 جنيه.

أسعار البطيخ

سعر البطيخ (8:10 كيلو) من 64 لـ 80جنيها.

سعر البطيخ (6:8 كيلو) من 42 لـ 56 جنيه.

سعر البطيخ (4:6 كيلو) من 24 لـ 36 جنيها.

أسعار التفاح والبرتقال

سعر كيلو التفاح المصري من 12 إلى 22 جنيها.

سعر التفاح الأمريكي الإيطالي (كرتونة 20 كيلو) تراوح من 60 لـ 100 جنيه.

سعر البرتقال الصيفي بين 3.5 لـ 5 جنيه.

سعر اليوسفي من 6 لـ 9 جنيهات للكيلو.

أسعار المشمش

سعر مشمش عمار من 20 لـ 30 جنيه.

سعر مشمش فيومي من 10 لـ 20 جنيه.

سعر المشمش الصحراوي من 20 لـ 30 جنيه.

سعر مشمش سويسي من 10 لـ 20 جنيه.

أسعار البرقوق

سعر برقوق هوليو من 25 إلى 55 جنيه.

سعر برقوق سكري وياباني وانجليزي من 15 إلى 30 جنيه.

سعر برقوق سنتا روزا من 25 إلى 55 جنيه.

فيما جاء سعر الموز البلدي والصعيدي تراوح بين 7 لـ 11 جنيها.

سعر الخوخ البلدي العريشي من 12 لـ 22 جنيها.

سعر الكانتلوب من 6 لـ 9 جنيها.

سعر الشمام من 7 إلى 11 جنيه.

سعر بلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.

سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيها.