الولايات المتحدة تقترح مشروع قرار جديد بشأن غزة على مجلس الأمن الدولي

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار جديد حول الشرق الأوسط على مجلس الأمن الدولي.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، قالت جرينفيلد، أن مشروع القرار يهدف إلى دعم اقتراح هدنة جديد بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وقالت في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة لدى الأمم المتحدة: "وزعت الولايات المتحدة اليوم قرارا جديدا لمجلس الأمن الدولي يدعم الاقتراح المطروح الآن على الطاولة لإنهاء القتال في غزة من خلال وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن".

وأضافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن "يجب أن يصر على قبول حماس بالاتفاق، ويجب على أعضاء المجلس ألا يتركوا هذه الفرصة تفوتهم، يجب أن نتحدث بصوت واحد دعما لهذا الاتفاق".

ووُزعت مسودة على المجلس المؤلف من 15 عضوا، ويحتاج إقرار المشروع تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام أي من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا “الفيتو”حق النقض.

ويأتي الاقتراح الأميركي بعد أسبوع من اقتراح الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس ويأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري في رفح".. وفق لشبكة “سكاي ٧نيوز”.