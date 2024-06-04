البيت الأبيض: نطاق استخدام الأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية لم يتم توسيعه

قال جون كيربي، مدير الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الإدارة الأمريكية تؤكد أن حجم استخدام الأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية لم يتم توسيعه.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية تاس، قال إن الولايات المتحدة سمحت "بالاستخدام المحدود لبعض الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لاستخدامها في نيران مضادة، خاصة الآن في المنطقة المحيطة بمدينة خاركوف، فلم يكن هناك أي تغيير في التوجيهات كما تم التعبير عنها الأسبوع الماضي، في الوقت الحالي، يتم استخدامها إلى حد كبير في المنطقة المحيطة بمدينة خاركوف".

وفي 30 مايو، أكد البنتاغون أن الإدارة الأمريكية وافقت على توجيه ضربات بأسلحة أمريكية الصنع إلى الأراضي الروسية، وفي 31 مايو، قال مجلس الوزراء الألماني إن الأسلحة الألمانية الصنع يمكن استخدامها "للدفاع ضد الهجمات الروسية" في منطقة خاركوف، ومع ذلك، لا توجد حاليًا وحدة بين الدول الغربية فيما يتعلق بالقيود المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية في أوكرانيا.

وفي 28 مايو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الهدف ومسار طيران أنظمة الضربات الحديثة يتم تحديده عن بعد أو تلقائيًا، دون أي تواجد لجنود أوكرانيين"، مضيفًا أن ذلك يتم من قبل أولئك الذين ينتجون ويشحنون هذه الأنظمة الهجومية. إلى أوكرانيا، مشددا على أن دول الناتو يجب أن "تدرك ما الذي تتلاعب به".

وفي 31 مايو، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أيضًا إن جميع الأسلحة بعيدة المدى التي يتم شحنها إلى أوكرانيا "تخضع لسيطرة مباشرة من قبل جنود الناتو"، مضيفًا أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تكون سببًا لشن ضربات انتقامية.