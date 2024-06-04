رئيس جامعة بنها يكرم المتدربين على نظم التقويم الذاتي والتخطيط الاستراتيجي

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس المتدربين على نظم التقويم الذاتي والتخطيط الاستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي وذلك بحضور الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، إننا حريصون على الارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والاكاديمية للجامعة لتكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية وكذلك تطوير برامجها و تقديم تعليم متميز وتخريج متخصصين أكفاء قادرين على المنافسة فى سوق العمل وفق استراتيجية مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار رئيس الجامعة إلي أن الجودة مسؤولية الجميع وفقاً للمنظور الشامل للجودة، وعليه يصبح كل فرد في المؤسسة التعليمية مسئولاً عن المؤسسة وعن تحقيق طموحاتها، ولن يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود ، مؤكدا علي تقديم كافة أنواع الدعم لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور محمد غانم أنه تم تكريم المتدربين على نظم التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي والتخطيط الاستراتيجي وذلك في إطار خطة جامعة بنها علي لزيادة قاعدة أعضاء هيئة التدريس المتدربين على نظم الجودة الخارجية والداخلية ومعايير الاعتماد البرامجي الجديدة.

يذكر أن هذه المجموعة هى أول مجموعة تحصل علي التدريب على التقويم الذاتي طبقا لمعايير الاعتماد البرامجي الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إصدار يوليو 2022.