القليوبية تستعد للنشاط الصيفي بـ 38 حمام سباحة بمراكز الشباب والأندية

أكدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، على إنهاء كافة استعدادات استقبال الموسم الصيفي، خاصة بمراكز الشباب وحمامات السباحة التي يتزايد الإقبال عليها في تلك الفترة، وذلك من خلال مناقشة الأوضاع والتعليمات المقرر تنفيذها الفترة المقبلة لأمن وسلامة حمامات السباحة، والملاعب المنجلة وصالات الألعاب الرياضية والمباني الإدارية، والتنبيه علي مسئولي الأنشطة المختلفة التقليل من المشكلات التي تواجه المترددين علي الهيئات الشبابية والأندية الرياضية.



كما أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن محافظة القليوبية تضم 38 حمام سباحة بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالأكواد الخاصة بحمامات السباحة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في هذا الشأن لضمان توافر عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة حرصا على سلامة المترددين عليها والأعضاء.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه أيضا تم التأكيد علي ضرورة وجود منقذ مؤهل بدنياً وفنياً وحاصل علي دورة إنقاذ وإسعافات أولية للغوص والإنقاذ من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ التابع للوزارة، لتأمين سلامة المترددين على حمامات السباحة وتوافر عوامل الإنقاذ، والالتزام بالنظافة والتعقيم المستمر للأرضيات، مع وجود كاميرات تغطى حمام السباحة، ومراعاة توافر اللوحات الإرشادات الخاصة بتعليمات استخدام حمامات السباحة لسهولة الممارسة للمترددين.



وشدد على متابعي الإدارات ومديري الإدارات بضرورة تكثيف المتابعة للهيئات الشبابية والرياضية التى يوجد بها حمامات سباحة، مع متابعة التزام المستثمرين بما ورد فى الأكواد الخاصة بهذا الشأن، ومراجعة جميع وسائل الأمن والسلامة من أسلاك كهرباء، ومياه، وأرضية، وصالات الأنشطة، وأغطية الصرف الصحي داخل المنشآت، والتأكيد علي وجود الإسعافات الأولية وطفايات الحريق، لضمان سلامة المترددين من أعضاء مراكز الشباب.

كما تم التأكيد على تحمل كل هيئة شبابية ورياضية مسؤولية توفير الإجراءات الاحترازية ومتابعة تطبيقها، وتحديد أماكن للدخول والخروج منعا للتزاحم أثناء فترة التدريب بشكل متوالي يضمن عدم التكدس والازدحام والتلامس بين المتدربين والمترددين، والالتزام بمواعيد فتح وغلق الأندية والأنشطة بها، بما فيها حمامات السباحة، وفقا للقرارات السابقة في هذا الشأن.