إحالة العاملين بـ 3 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

بعد تغيبهم عن العمل..

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين ومحمد سمير من العاملين بالإدارة بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة في نطاق إدارات طوخ، شبرا الخيمة، الخانكة ، القناطر الخيرية.

وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية..



وشملت المتابعة مراكز شباب باسوس، والخرقانية والأخميين، وأبو الغيط، وأبو المنجا، والشرقاوية والفرنوانى، ودمنهور شبرا، والقلج، ووادى النيل، والدير، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل.



وشملت المتابعة مراكز شباب المنزلة، مزرعة الجبل الأصفر، عزبة عبد الرحمن عبد المغنى وتبين ان هذه المراكز مفتوحة بدون عاملين، فيما وجد مركز شباب باسوس يمارس الأنشطة الرياضية تدريب أكاديمية كرة القدم.



وأمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين عن العمل خلال اوقات العمل الرسمية للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك مؤكدا على استمرار المتابعات الميدانية وفقا لتوجبهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.