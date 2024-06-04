القليوبية تنهي استعدادات امتحانات الثانوية العامة

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعاً بحضور الأجهزة التنفيذية وممثلي التأمين الصحي والإسعاف وممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحي وشركة كهرباء وعدد من القيادات بمديرية التربية والتعليم، وذلك لمتابعة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 / 2024 ، والتي تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو وتنتهي في 20 يوليو القادم .

الإستعداد الجيد لإمتحانات الثانوية العامة بالقليوبية..



ووجه المحافظ بضرورة الإستعداد الجيد لإستقبال الإمتحانات من خلال سرعة الإنتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا ومراعاة التباعد ، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.



كما أكد الهجان أنه تم التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لإستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان مضيفا أنه تم تجهيز كافة الأماكن المستخدمة كاستراحات وتم توفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها، مضيفاً بأنه طبقاً لذلك سيتم توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طوارئ مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أي أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان .

وأضاف المحافظ أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس.

مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.



كما وجه الهجان بضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية لجميع اللجان ومراكز توزيع الأسئلة بالمحافظة، فضلًا عن ضرورة توفير الخدمة الصحية داخل اللجان، وسيارات الإسعاف على أعلى مستوى، وسيارة مطافئ خارج اللجان أثناء الامتحانات.