الدحيح كان المرشح الأول.. طه الدسوقي يكشف مفاجأة عن بطولة مسلسل "الصفارة"

قال الفنان طه الدسوقي، إنه عمل لأول مرة مع الفنان أحمد أمين في سكتش في برنامج "أمين وشركاه" بعنوان "الأب يوم الجمعة".

وأوضح طه الدسوقي، خلال حواره برنامج"صاحبة السعادة"، والمذاع على فضائية " دي ام سي" ،مساء الإثنين، أنه لم يكن الترشيح الاول في مسلسل "الصفارة" ، متابعا :" كل حاجة ربنا بيبعتهالي لما بكون جاهز لها والترشيح الاول كان ل أحمد الغندور " الدحيح".

وأشار طه الدسوقي إلى أنه كان يرغب في العمل مع الفنان أحمد أمين ، قائلا:" كاست العمل اشتغلت معاه قبل كده وهو تركيبة مريحة وعندهم مجال للقبول والرفض.

طه الدسوقي يظهر خلال حفل جوائز إنرجي بالكوفية الفلسطينية

وحرص الفنان طه الدسوقي ، على دعم القضية الفلسطينية، خلال حضوره في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما، والذي أقيم مساء أمس الجمعة بأحد فنادق القاهرة الشهيرة.

وظهر طه الدسوقي، خلال حفل جوائز إنرجي بالكوفية الفلسطينية، أثناء تكريمه، بعدما فاز مسلسله حالة خاصة بجائزة الأوف سيزون بتصويت الجمهور، كما حصل الفنان على جائزة التميز.

مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث مسلسل "حالة خاصة"، حول المحامي نديم أبو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه اماني النجار رحلة نديم مليئة بالتحديات، لم تكن سهلة أبدًا، رغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائماً منقذين له.



أبطال مسلسل حالة خاصة



المسلسل بطولة الفنان الشاب طه الدسوقي، البطولة المطلقة الأولى له، وذلك بمشاركة الفنانة غادة عادل، حسن أبو الروس، هايدي كابوه، هاجر السراج، نبيل علي ماهر وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، أحمد طارق، والطفلان آدم وهدان وآدم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

وعرض المسلسل بواقع حلقتين أسبوعيًا، عبر منصة إلكترونية شهيرة، وحضد إشادات واسعة وقتها، بعدما سلط الضوء على فئة مهمة في المجتمع وهم أبطال ذوي الهمم .