تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة، اليوم الثلاثاء محاكمة محاميين لاتهامهما بقتل شخص إثر مشادة كلامية بينهما تحولت لمشاجرة قام خلالها أحدهما بتقييد المجني عليه وقام الآخر بطعنة بسلاح أبيض ساطور بفخذه، بدائرة مركز شرطة قليوب، لسماع مرافعة الدفاع.

اليوم .. محاكمة محاميين لاتهامهما بقتل شخص في قليوب

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 15630 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3899 السنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين نادر ص إ، 42 سنة، محام، وشقيقه نزار ص إ، 19 سنة، محام، مقيمان قرية قلما بمركز شرطة قليوب، لأنهما في يوم 7 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمد مسعد ذكي، بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم قيد الأول المجني عليه لشل مقاومته فأشهر الثاني سلاح أبيض - ساطور - وسدد للمجني عليه طعنتين استقرتا بفخذه الأيسر قاصدان إزهاق روحه فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا سلاح أبيض وأداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص ساطور، وجنزير بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

تفاصيل تخدير 3 سيدات لـ رجل داخل شقته ويسرقن مصوغات ذهبية وأموالا بالدقي

كما تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا من شخص يدعي تعرضه للتخدير على يد 3 سيدات داخل شقته بمنطقة الدقي، ليكتشف بعد إفاقته سرقة مصوغات ذهبية ومتعلقاته وأموالا من داخل الشقة.

بعرض البلاغ على مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، أمر بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

ويجري فريق البحث التحريات اللازمة وفحص البلاغ للوقوف على حقيقة الأمر وسرعة ضبط الجناة وكشف ملابسات البلاغ.

تفاصيل العثور على جثة فتاة عارية بحلوان

كشفت التحريات الأولية ، على واقعة العثور علي جثة فتاة عارية داخل جوال بشارع العشرين القبلي بمنطقة حدائق حلوان بالمعصرة، مع وجود آثار تعذيب واضحة على جثمان الفتاة.

وأوضحت التحريات، أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر مجهولة الهوية، عثر عليها بكورنيش حدائق حلوان بالمعصرة، داخل جوال وملفوفة داخل بطانية ومسجاه على ظهرها وعليها آثار تعرضها لتعذيب وخنق حول العنق.

وأردفت التحريات أن الجثة بها آثار غرز باليد وغرزتين بالساعد من آثار التعذيب التي تعرضت له قبل مقتلها، مع وجود بعض الإصابات الظاهرية على الجسد، كما تبين أنها مكبلة اليدين وراء ظهرها، وتواصل الأجهزة الأمنية الفحص لفك غموض تلك الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا بالعثور على جثة فتاة عارية داخل جوال بشارع العشرين القبلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.