نسرين طافش تكشف حقيقة تعرضها للتحرش (صور)

حلت الفنانة نسرين طافش مساء أمس ضيفة مع الإعلامي علي ياسين في برنامج "كتاب الشهرة" المذاع عبر قناة الجديد اللبنانية، وكشفت خلال حوارها عن العديد من الأمور التي تخفى عن جمهورها ولا سيما تعرضها للتحرش.

وقالت طافش: "طبعا أنا تعرضت للتحرش مثل أي بنت تمشي في الطريق، والشباب أحيانا يتحرشون بالفتيات بطريقة وقحة"،وأضافت: "التحرش مشكلة عويصة في مجتمعنا، وأن الرجل يبيح لنفسه التحرش بأي أنثى".

وتابعت: "بعض الناس يلومون ملابس المرأة، ويتكلمون عن كونها محتشمة أو غير محتشمة، بالرغم من تعرض المحجبات للتحرش في الشارع".

رجل أحلام نسرين طافش

وعن سبب عدم ارتبطها حتى الآن قالت:" : "حدث معي أكثر من مرة أنهم طلبوا أن أترك الفن، أكثر من مرة رجال ارتبطت بهم طلبوا أن اعتزل التمثيل ورجال كان شرطهم للزواج ترك التمثيل وأنا لن أترك التمثيل إلا بإرادتي أنا عندما أشعر أنني فقدت الشغف أو أريد تركيز طاقتي في شيء ما آخر".

وتابعت نسرين طافش: "أنا لما الرجل يكون جيد معي أكون من أطيب ما يكون، لكن أرحل وأترك عندما أشعر أن الرجل يريد التحكم والسيطرة، السيطرة والقيادة مش بالمعنى التقليدي بالعكس الشخصية القيادية هي اللي بتخليك تعبر عن نفسك".

وتابعت: "اعتبر نفسي امرأة حنونة جدا لدرجة إني معطاءة بالحب وأحب الشخص يكون معطاء، أنا أعشق الرجل الكريم، والكريم ليس فقط المادة والمال والهدايا والمجوهرات، الكريم بشهامته وبالمشاعر والوقت والكريم الذي يعطي للمرأة حقه".

من هي نسرين طافش

ممثلة ومغنية جزائرية من أصول فلسطينية وُلدت في مدينة حلب، شمالي سوريا لأب فلسطيني من مواليد صفد، فلسطين وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل الجنسية الجزائرية نسبة لوالدتها.

انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999 لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008.

شاركت في عام 2002 في مسلسل "هولاكو"، ثم مثّلت العديد من الأدوار، منها في مسلسلات: "ربيع قرطبة"، "التغريبة الفلسطينية"، ودورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

وفي عام 2017 بدأت مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة "متغير علي" و"123 حبيبي" و"إلا معك" عام 2018.

آخر أعمال نسرين طافش

يعرض لنسرين طافش الآن في دور العرض السينمائية فيلم "بنقدر ظروفك"، بطولة أحمد الفيشاوي، ومي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعارفة عبدالرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور، ويوسف الأسدي، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.