شقيق المواطن السعودي المفقود هتان شطا يكشف حقيقة العثور على جثته (فيديو)

كشف هاني شطا شقيق الشاب السعودي هتان شطا المختفي في مصر، حقيقة العثورعلى جثة شقيقه.

وقالت «شطا»، خلال مداخلة هاتفية برنامج «الحكاية» المعروض عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، إن هناك إشاعات خرجت منذ يومين عن وفاة شقيقه، وتجددت اليوم مرة أخرى.

وأكد أن هذه الأخبار ليست رسمية، ولا يوجد أي إثبات على وفاة شقيقه، مشددًا أن البحث عن هتان شطا ما زال قائمًا ولا يعلمون مصيره حتى اللحظة.

وأعلن موقع «العربية» أن الأجهزة الأمنية المصرية، الإثنين، العثور على جثة الشاب السعودي هتان شطا في أحد الشوارع، معلنة أن الوفاة طبيعية ولا توجد بها أي شبهة جنائية.

في تطور جديد لقضية الشاب السعودي المفقود في القاهرة، هتان شطا، عثرت الأجهزة الأمنية، الإثنين، على جثته في أحد الشوارع، معلنة أن الوفاة طبيعية ولا توجد بها أي شبهة جنائية

وفي التفاصيل، كشفت مصادر لقناة «العربية»، أن الأجهزة الأمنية عثرت على الجثمان في أحد الشوارع وتم فحصه، حيث تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

وكشفت الصور التي التقطتها كاميرا مراقبة عن وجود الشاب السعودي البالغ من العمر 40 عاما بجوار حافلة نقل ركاب بمنطقة التجمع الخامس قبل أن يختفي ويفقد الاتصال مع أسرته.