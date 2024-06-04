ممر شرفي لمحافظ جنوب سيناء لحصوله على وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى

استقبل أعضاء الجهاز التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء، اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بالتصفيق الحاد والتهاني حيث اصطف الجميع أمام ديوان عام المحافظة عند وصول المحافظ ، وذلك بمناسبة حصوله علي وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى من المنظمة العربية للسياحة.

من جانبه تقدم محافظ جنوب سيناء بالشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة لهذا الاستقبال الحافل مؤكدا ان الحصول علي تلك الجائزة نتيجة لجهود كافة التنفيذيين علي أرض المحافظة ومختلف الجهات المعاونة.

استقبال حافل لمحافظ جنوب سيناء من أعضاء الجهاز التنفيذي احتفالا بحصوله علي وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى..

كما أناب المحافظ عددا من من الجهاز التنفيذي في تقطيع التورتة المعدة لهذه المناسبة تقديرا لجهودهم المتميزة لافتا ان ذلك تكليلا للجهود والعمل المتميز للحصول علي تلك الجائزة .

يشار الي ان المجلس التنفيذي لمنظمة العربية للسياحة قرر منح اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى تقديرا وعرفانا لدعمه برامج التعاون المشترك بين المحافظة والمنظمة العربية للسياحة من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات السياحية حتى تكللت في تحقيق الهدف المنشود.