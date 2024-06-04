محافظ جنوب سيناء يترأس مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي

فوده : 15 مليار جنيه للبنية التحتية بشرم الشيخ خلال مؤتمر المناخ كوب 27 وتحملت الأمم المتحدة الاستضافات للوفود طبقا للاتفاقيات الدولية

في اطار اتباع التوعية المستمرة سياسة المكاشفة وتوضيح جهود الدولة لتنفيذ خطة التنمية ومواجهة التحديات القي اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، كلمة اوضح فيها ان تكلفة البنية التحتية لشرم الشيخ خلال استضافة مؤتمر المناخ كوب 27 بلغت 15 مليار جنيه صرفت علي البنية التحتية وتجهيز مدينة شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر وتحملت الأمم المتحدة كافة تكاليف الاستضافات للوفود والتنقلات والإقامة طبقا للاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية المتبعة في مثل تلك المؤتمرات.

ولفت محافظ جنوب سيناء، ان ما نفذ من مشروعات بنية تحتية ساهمت في الترويج السياحي للمدينة، واشادت بها جميع الوفود حضور المؤتمر والزائرين للمدينة من جميع الجنسيات، وأضاف فوده ان مصر حققت ما يقرب من 180 مليون دولار من المؤتمر حيث تحصل الدولة 36 % من اقامة الوفود بالفنادق خلال المؤتمر الذي شارك فيه ما يقرب من 50 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

محافظ جنوب سيناء: 180 مليون دولار حققتها مصر خلال مؤتمر كوب 27 من المشاركين

وقال محافظ جنوب سيناء انه كان لابد من تحريك سعر الخبز منذ سنوات طويلة مضت استمرارا لدعمه وترشيد الدعم المقدم للمواطن لافتا ان دعم الموازنة بعد تحريك سعر الخبز انخفض من ٩٦٪ إلى ٨٥٪ تتحملها الخزانة العامة، وأكد المحافظ ان المواطن السيناوي واعي تماما لما يدور ويثمن جهود الدولة في سرعة إنجاز المشروعات التنموية والاهتمام بالتنمية الشاملة وتحقيق طموحات المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي الذي عقد اليوم ، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، ورؤساء المدن ، ومديري المديريات الخدمية، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الشركات المنفذة والجهات المشرفة علي المشروعات.

وخلال المؤتمر قامت الدكتورة إيناس سمير بعرض كتاب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن جائزة مصر للتميز الحكومي، وعرض موقف المخرجات والتحديات والتوصيات، وقام مدير إدارة الشؤون المالية بالمحافظة بعرض موقف رفع كفاءة مبنى المجلس الشعبي المحلي بمجمع المصالح بمدينة طور سيناء.

فوده : كان لابد من تحريك سعر الخبز استمرارا لدعمه وانخفض دعم الموازنة فى تغطية تكلفته من ٩٦٪ إلى ٨٥٪ تتحملها الخزانة..

كما قام مدير هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء بعرض كتاب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالمحافظة بشأن بعض التحديات التي تواجه تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة والتي ظهرت خلال التطبيق الفعلي للمنظومة بالمحافظة.

تم خلال المؤتمر مناقشة دراسة أنسب الأماكن بالبحر الأحمر لاستخدامها في وضع أقفاص وأحواض الأسماك للصيد الآمن.

كما تم خلال المؤتمر ايضا مناقشة كتاب جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية بشأن طلب الجهاز تخصيص قطعة أرض بالمحافظة لإنشاء مركز تدريبي بمعرفة رئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير إدارة التخطيط العمراني، ومدير الثروة السمكية.

وقام مدير مديرية الإسكان بالمحافظة بعرض داتا شو لموقف جميع المشروعات الجارية بالمحافظة والبرنامج الزمني لافتتاحها منها تطوير المنطقة أمام المسرح الصيفي بطور سيناء، و حديقة النصب التذكاري أمام ديوان عام المحافظة، وموقف تطوير فندق دار الضيافة بمركز تمكين المرأة بطور سيناء، وار مناسبات، ومنازل بدوية، والعديد من المشروعات الخدمية بمدن المحافظة.