محمود عبد العزيز.. الساحر والزعيم خلاف دام لسنوات والسبب عملين (تفاصيل)

يصادف اليوم الموافق 4 من يونيو، ذكري ميلاد الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز ، الذي ولد فى عام 1946 لتصبح حياته ارثًا فنيًا عظيمًا من الأعمال الخالدة التي كانت ومازالت تدرس حتى يومنا هذا، ولعل أبرزها مسلسل"رأفت الهجان" الذي كان سببًا في اشتعال الخلاف بينه وبين الزعيم عادل إمام.

محمود عبد العزيز

قيل أن عادل إمام كان مرشحاً لبطولة العمل وأختلف مع المخرج يحيى العلمي على طريقة السرد الدرامي، فتم ترشيح محمود عبد العزيز بدلاً منه.

ولكن كشف الإعلامي محمود سعد مسبقًا عبر بث مباشر على صفحته الرسمية بفيسبوك، التفاصيل الكاملة للخلاف بين الفنانين عادل إمام ومحمود عبدالعزيز، موضحًا أن السبب الرئيسي في نشوبه يكمن في لقاء تليفزيوني أجراه الإعلامي الراحل مفيد فوزي حيث تم اقتطاع جزء منه وما ظهر لدى المشاهد فى الحوار أغضب الفنان عادل إمام.

محمود عبد العزيز وعادل إمام

وقال سعد:" قعدت مع محمود عبدالعزيز كتير واتكلمنا في الحكاية دي وقعدت مع عادل إمام كتير وجت سيرة الحكاية وقعدت في أوساط فنية كتيرة ومنهم صالح مرسي اللي هو كاتب مسلسل رأفت الهجان السبب في المشكلة، وكنت أول واحد كلم محمود عبدالعزيز بعد ما خلصت الحلقة الأولى للمسلسل".

وأضاف:" الأصل في حديث تليفزيوني أجراه الإعلامي مفيد فوزي، كان فيه مشكلة على مسلسل رأفت الهجان، أنه اتكتب بالصيغة اللي اتعرض بيها، وكان ليا عليها ملاحظة أن فيه حاجة بايخة أوي فلاش باك من فلاش باك من فلاش باك، ومع بداية المسلسل يعتبر أنه خلص وعرفت إيه اللي حصل لرأفت الهجان، ولكن كنت عاوز أعرف إيه اللي حصل للراجل ده، ومكنش فيه نت ولا حاجة عشان الناس تعرف إيه اللي حصل بالتفصيل لرأفت الهجان، فكان من التشويق إني معرفش حاجة، لكن صالح مرسي كان عاوز كده".

استطرد: "عادل إمام مرضيش بالتسلسل ده وقال لا هبدأ المسلسل زي أي مشوار صعود، إنما في الحلقة الأولى المشاهد عرف آخره، واللي عملوا المسلسل تمسكوا بالفكرة، ومن الناحية الفنية كان هيبقى أقوى وفق رأي عادل إمام، لكن محمود عبدالعزيز عمله ببراعة مش معقولة، يعتبر من أجمل الأدوار اللي قدمها، وكان فنان موهوب بشكل تلقائي فعلًا، والخلاف كان على مين هيعمل المسلسل عادل إمام ولا محمود عبدالعزيز".

واستكمل: "واتعمل حديث تليفزيوني لمفيد فوزي، وسأل محمود عبدالعزيز عن الإيرادات هل هي كل شيء فرد "عبدالعزيز" قاله لأ الإيرادات مش كل حاجة وحصل قطع للكلام بعدها، وظهرت مديحة كامل بتقول معقول محمود قال كده؟، وكانت ليلة "كوبية" على محمود عبدالعزيز ومشي يدور على عادل إمام لحد الساعة 4 الفجر، لما لقاه عند سمير خفاجى، وعادل كان اضايق من الكلمة ومبقاش بينهم المودة المطلوبة."

وقال: "ومسمعتش محمود بيقول غير أن عادل ممثل قوي وعادل كان بيقول نفس الكلام، وكان فيه التنافس العادي، لكن كلمة "الإيرادات مش كل حاجة" كانت بتضايق عادل إمام، وقتها لأنه كان عامل أعلى إيرادات وكانت ضخمة جدًا وقتها، وكانت أرقام كبيرة جدًا، وده خلاف عادي جدًا وبيحصل بين كل النجوم".

محمود عبد العزيز وعادل إمام ونور الشريف

خلاف الساوالزعيم بسبب حسن ومرقص

ويزعم البعض وجود خلاف آخر وأخير بينهم وهو بسبب فيلم" حسن ومرقص"حيث كان من المقرر أن يشاركا في بطولته، واختار الفنان عادل إمام أن يكتب العمل المؤلف يوسف معاطي، بينما أصر محمود عبد العزيز على أن يكون وحيد حامد هو المسؤول عن تأليف الفيلم، فتم إلغاء الفكرة واختار عادل إمام، الفنان الراحل عمر الشريف ليكون بديلا للفنان محمود عبدالعزيز.