جنرالات بجيش الاحتلال تعترض على طريقة الحرب فى غزة

كشفت قناة "12" العبرية عن خلاف كبير وقع خلال اجتماعات هيئة الأركان العامة الإسرائيلية التي عقدت يوم الاثنين.

ووفق القناة العبرية اندلعت مواجهة حادة واستثنائية صباح الاثنين أثناء مناقشة حساسة في أحد اجتماعات هيئة الأركان العامة، حيث اعترض الجنرالات على إدارة عمليات الجيش الإسرائيلي وفاعيلته في الحرب على غزة، معتبرين أن القوات الإسرائيلية "تراوح مكانها وغير قادرة على إحراز إنجازات" في الحرب المتواصلة منذ 241 يوما على قطاع غزة.

ووجه الجنرالات انتقادهم لرئيس هيئة الأركان العامة هليفي قائلين: "في الجيش الأول تعلمنا قبول مسؤولية القيادة.. ما الذي يحدث في ذلك؟ أين ما تعلمناه وما الذي يحدث؟".

كما أكد أعضاء هيئة الأركان العامة إنه لا يتم إجراء أي مشاورات، وأضافوا: "نحن متعثرون ولا نحقق النصر".

وردا على هذه التصريحات قال رئيس الأركان هليفي: "لقت تحملت المسؤولية في الأيام الأولى للحرب، لقد اعترفت أمام الجمهور بأنني المسؤول وأن الشعور بالمسؤولية يرافقني على الدوام وخلال اتخاذ كل قرار في سياق الحرب".

وأضاف "أنا أركز في هذه المرحلة على تحقيق أهداف الحرب، وأتوقع من جميع الذين يجلسون حول هذه الطاولة أن يشعروا مثلي".

وأشارت القناة العبرية إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رفض التعليق عن المشادة التي وقعت خلال الاجتماع، واكتفى بالقول: "لن نعلق على ما يقال في المناقشات الداخلية في الجيش الإسرائيلي".

القوات الجوية الروسية تقصف ثلاث قواعد للمسلحين في سوريا

أعلن نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا يوري بوبوف أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين في سوريا.

وقال بوبوف: "شنت القوات الجوية الروسية في 2 يونيو ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في جبل العمور (أبو رجمين) في محافظة حمص وجبل البشري في محافظة دير الزور".

وأضاف بوبوف أن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظتي الرقة والحسكة.

وأشار إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 6 هجمات على مواقع للقوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب.

يذكر أن سوريا وبرغم استعادة سيطرتها بدعم أساسي من روسيا على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.