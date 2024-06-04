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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: المسئولية مفتاح فوز مصر على بوركينا فاسو

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مفتاح فوز الفراعنة على بوركينا فاسو، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المسئولية هي أهم شيء.. أرى أن هناك تركيز في صفوف اللاعبين، ربنا يكون في عون حسام حسن وإبراهيم حسن واللاعبين".
وأضاف: "الأمر ليس فنيًا بقدر المسئولية، استدعاء اللاعبين للمنتخب هو شرف ما بعده شرف، ومسئولية كبيرة، فالانتماء الحقيقي للمنتخب".
وتابع: "منتخب بوركينا فاسو قدم مستوى رائع في بطولة كأس إفريقيا الماضية، ويضم لاعبين محترفين على أعلى مستوى، ولكن أرى لاعبي المنتخب في حالة فنية ومعنوية كبيرة".
وأتم هشام حنفي تصريحاته قائلًا: "الأهلي والزمالك توجا بالبطولتين الإفريقية، ولاعبيهم في حالة فنية ومعنوية كبيرة، وأتمنى أن يكون هناك إعداد للمباراتين القادمتين، وأن تتواجد الجماهير بكثرة في المدرجات".

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