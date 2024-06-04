الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج 420 خريجاً من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالإسكندرية

بحضور وزير الشباب ومحافظ الوادي الجديد

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، مساء اليوم ، الإثنين بتخريج 420 خريجاً من حملة الماجستير والدكتوراه فى ادارة الاعمال بالمقر الرئيسي بالإسكندرية.



أقيم الحفل بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير ، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط ، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور / علاء عبد الباري ، الدكتور/ أيمن رجب عميد كلية الدراسات العليا في الإدارة ، الدكتور جيم سوليڤان عميد وأستاذ الهندسة المعمارية كلية ريب للدراسات الإبداعية والمهنية - جامعة ماريوود و الأستاذ الدكتور/ محمد عبد السلام - عميد برامج كاردف.

وهنأ وزير الشباب والرياضة الخريجين والخريجات بهذا اليوم الذى يحصدون فيه ثمار جهودهم طيلة فترة دراستهم، مؤكداً ان الاكاديمية تضم شبابا متميزا هم مستقبل مصر والوطن العربي .

كما تقدم الدكتور أشرف صبحى بالشكر للإكاديمية على التعاون المثمر مع الوزارة فيما يتعلق بالمنح الدراسية التى تقدمها للرياضيين، والذى يعكس أهمية دورها فى خدمة المجتمع وتشجيع التفوق الرياضى ، وكذلك شكر رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار وأعضاء هيئة التدريس على جهودهم التى أثمرت فى تخرج كوكبة جديدة من الخريجين.



من جانبه تقدم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتهنئة للخريجين والخريجات متمنياً لهم كل التوفيق فى حياتهم العلمية والعملية .

واشاد " الزملوط " بدور الأكاديمية فيما يتعلق بتكوين كوادر من الشباب العربي القادر علي القيادة والإدارة مشيراً إلي أن الأكاديمية صرح علمي عربي متميز.

وقال " الزملوط" أن رئيس الأكاديمية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار حريص دائما على زيارة محافظة الوادي الجديد ولا يدخر جهداً لتقديم التسهيلات لأبناء المحافظة.



واعرب "الزملوط "عن ثقته فيما توفره الأكاديمية من مقومات النجاح للخريجين سواء الذين سيتوجهون نحو الحياة العملية أو من لديهم الرغبة في الدراسات العليا.

واستهل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج ، كلمته بتهنئة الخريجين وذويهم وقال" نحتفل اليوم بكوكبة جديدة من خريجينا الذين اجتهدوا وحصلوا العلم فاستحقوا أن يسعدوا اليوم بجني ثمار جهدهم ".

وواصل"عبد الغفار " نحتفل اليوم بتخريج وتكريم 420 خريجاً وخريجة من مصر والمملكة العربية السعودية والسودان وليبيا واليمن ممن حصلوا على شهاداتهم في الدكتوراه والماجستير المهني في إدارة الأعمال بالتعاون مع جامعة Marywood بالولايات المتحدة الامريكية.



واختتم كلمته متوجهاً بالشكر لمعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على رعايته للأكاديمية وكذلك أجهزة وإدارات الأمانة العامة على تعاونها الدائم والمستمر مع الأكاديمية ، لافتاً إلي أن هذا التقدم ولم يكن ليكتمل بدون تواصل وتعاون الأكاديمية مع المؤسسات العربية والجامعات العربية والمصرية.