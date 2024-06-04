هل يحصد مبابي لقبه الاول مع ريال مدريد في أولى مبارياته

كشفت صحيفة الماركا الأسبانية ان كيليان مبابي ربما يحصد اول القابه مع ريال مدريد في أولى مبارياته التي سيرتدي فيها فانلة ريال مدريد .

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن بشكل رسمي ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال حر قادما من نادي باريس سان جيرمان بعد فترة طويلة حول ترقب انتقاله إلى النادي الملكي .

وقالت صحيفة الماركا قي إقرار لعا انه في خالة وصول كيليان مبابي الى الدور تصف النهائي لبطولة كأس أوربا مع منتخب فرنسا فأنه لن يرافق فريق ريال مدريد في رحلته الترويجية استعدادا للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي لن يشارك في اي مباراة مع ريال مدريد قبل ١٤ أغسطس المقبل وسيكون على موعد مع حدث تاريخي حيث سيكون له فرصة تاريخية لتكون أولى مبارياته مع ريال مدريد متزامنة مع احراز اول القابه بفانلة الميرنجي حيث سيلعب ريال مدريد لقب السوبر الأوربي امام فريق اتالانتا الإيطالي وهي المباراة التي ستجمع الفريقين في العاصمة البولندية وارسو .

يذكر ان ريال مدريد تأهل إلى مباراة كأس السوبر الأوربي بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوربا بالفوز على بروسيا دورتموند الألماني بهدفين مقابل لاشىء فيما حجز اتالانتا الإيطالي مكانه في لقاء السوبر بفوزه بلقب الدوري الأوربي بالفوز على باير ليفركوزن الألماني بثلاثة أهداف مقابل لاشىء .