رئيس جامعة العريش يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية

شهد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، والذي أُقيم بقاعة احتفالات الجامعة، وتكريم الطلبة الفائزين في الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة، وبحضور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأمين عام الجامعة، والمنسق العام للأنشطة الطلابية، ومدير رعاية الشباب وعدد كبير من العاملين والطلاب.



وأكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، على أهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية مهاراته واهتماماته المتنوعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتشجيع هذه الأنشطة، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاحها.



كما أشاد رئيس الجامعة، بالإنجازات المتميزة التي حققها طلاب الجامعة في مختلف المسابقات والفعاليات الطلابية على المستوى المحلي والجامعات، وتضمن الحفل تكريم الطلاب المتميزين في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية، تقديرًا لجهودهم وإبداعاتهم، وذلك إيمانًا من إدارة الجامعة بأهمية دور الأنشطة الطلابية في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم، ودمجهم في الحياة الجامعية بشكل فعال ومميز.