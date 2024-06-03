ضياء السيد: صفقات الأهلي الجديدة تحصد مزيد من البطولات

تحدث ضياء السيد عن صفقة الأهلي المحتملة محمد كوناتي، قائلًا: "لم أشاهد اللاعب البوركيني، ومن الوارد أن يكون هناك متابعة للمهاجم من جانب ادارة الاسكاوتنج بالقلعة الحمراء، ومحمد كوفي مدير منتخب بوركينا فاسو جاء إلى مصر لاعبًا ناشئًا، وكنت أقود فريق (شباب الأهلي) وجاء للاختبار في النادي، وقولت رأيي وقتها أنه لا يصلح للعب في الوقت الحالي مع الفريق الأول، وانضم لـ بتروجت، ثم لعب في عدة أندية محلية".

وتابع: "سنتابع مستوى محمد كوناتي في اللقاء المقبل، والأهلي بكل تأكيد في حاجة لمهاجم قوي، والتفكير في المرحلة المقبلة سيكون مختلف في ظل اللعب ببطولات كبرى تضم منافسين أقوياء، ولا نريد أن نكون مجرد ضيوف شرف، كما أن الفريق يرغب في الاستمرار بحصد المزيد من البطولات المحلية والقارية".

وأشار إلى أن محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، من ضمن الأزمات التي يتم إثارتها بشكل مستمر عبر السوشيال ميديا ووسائل الاعلام، وكل مشكلة تأخذ يومين ثم نبدأ في أزمة آخرى مثل مشكلة كهربا والمتحدث الرسمي بنادي الزمالك، وأفشة لاعب جيد ومحترم، ولابد أن يكون حريصًا من أي تصريحات مثيرة حتى لا يتم تفسيرها بشكل خاطئ.

وأضاف: "النني لاعب جيد ومفيد، ومثال للمحترف المميز، وهو إضافة مهمة لأي نادٍ، وأتمنى استكمال احترافه في الدوري الانجليزي، وسيكون مفيد للنادي الأهلي بكل تأكيد من الناحية الفنية في ظل امتلاكه خبرات كبيرة بعد قضاء 8 مواسم في آرسنال، والنني هو أكثر لاعب دائمًا قريب من زملائه في الملعب ويمتلك حلول ورؤية جيدة داخل المستطيل الأخضر، ويمنح فريقه دائما الاستحواذ، وظهر مع منتخب مصر في وجودنا بشكل جيد.. وسيكون صفقة جيدة للأهلي وينضم بدون خوف من اي شئ".

وختم تصريحاته قائلا: "الأهلي في حاجة دائما لوجود لاعبين مميزين لأنه يسعى لمزيد من البطولات، والنادي دائما ينظر للإمام، ويجب على كل الأندية التعلم من الأهلي، والاستمرار في التطور الاقتصادي، ومجالس إدارات النادي عبر التاريخ تستحق الاشادة خصوصا المجلس الحالي بقيادة الخطيب الذي كان يحلم دائما بوجود استاد خاص للنادي".