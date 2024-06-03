سموتريتش يهدد نتنياهو بالانسحام من الحكومة حال الموافقة على صفقة بايدن

هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانسحاب من الحكومة، إذا قبل الأخير صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، التي كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، الشريك في الائتلاف الحكومي، الاثنين، أمام عائلات جنود ومدنيين قُتلوا في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتأتي تصريحات الوزير بعد 3 أيام من إعلان بايدن مساء الجمعة عن "مقترح إسرائيلي" من 3 مراحل، يشمل وقفا مستداما لإطلاق النار، وتبادلا للأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة.

وقال سموتريتش: "سلوك مجلس الحرب فاشل وخطير، مرارا يكرر نفس الأخطاء، مرارا يستسلم لـ (رئيس حركة حماس بقطاع غزة يحيى) السنوار، مرارا يتخلى عن الخطوط الحمراء ويذل دولة إسرائيل، والنتيجة مجددا أن حماس تصر على موقفها".

ومضى قائلا: "قلوبنا مع أهالي المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة)، نعانقهم وملتزمون بإعادتهم جميعا إلى وطنهم".

واستدرك: "لقد أثبتت الأشهر القليلة الماضية لنا جميعا أن الطريق إلى هناك (إعادة الأسرى) ليس من خلال المحادثات الفارغة مع السنوار، بل فقط من خلال زيادة الضغط العسكري وإطلاق النار حتى تستسلم حماس".

وأضاف: "سبق أن قلت منذ أشهر إنه كان من الخطأ إرسال رؤساء الأجهزة الأمنية إلى مصر وقطر للتوصل إلى صفقة استسلام بدلاً من ملاحقة قادة حماس في غزة وفي أي مكان آخر في العالم والقضاء عليهم".

وتابع الوزير: "الاقتراح الخطير الذي تحدث عنه الرئيس بايدن قدمه مجلس الحرب دون سلطة وفي انتهاك للقانون، وهو لا يلزم الحكومة ودولة إسرائيل".

وهدد قائلا: "لن نكون جزءا من الحكومة إذا قررت قبول عرض الاستسلام هذا، وسنعمل على استبدال القيادة الفاشلة بأخرى جديدة تعرف كيف تصنع القرار وتنتصر في الحرب، وتدمر حماس، وتعيد المختطفين إلى وطنهم، وتلحق ضرراً بالغاً بحزب الله، وتعيد سكان الشمال إلى منازلهم آمنين".