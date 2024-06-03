الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رفع فيلم "شقو" من دور العرض هذا الموعد

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت دور العرض السينمائية، رفع فيلم شقو، بطولة الفنان عمرو يوسف، يوم 11 يونيو الجاري، وليكون بذلك خارج منافسة أفلام عيد الأضحى 2024.

أبطال فيلم شقو


فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

قصة فيلم شقو

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

حقيقة وجود جزء ثان من فيلم شقو 

وكان كشف صناع فيلم "شقو" عن الاستعداد لتقديم جزء ثان من الفيلم جارى التحضير له، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه العمل منذ طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة.

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