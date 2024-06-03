الحوثيون تقصف منطقة أم الرشراش بصاروخ "فلسطين" الباليستي

أعلن الحوثيون مساء يوم الاثنين استهداف منطقة أم الرشراش في الاراضى المحتلة بصاروخ "فلسطين" الباليستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة التابعة للحوثيين لأول مرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".

وصرح سريع بأن عملية الاستهداف تمت بصاروخ "فلسطين" الباليستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة لأول مرة.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وشدد المتحدث على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني.

وأفاد يحيي سريع بأنهم لن يوقفوا عمليات الإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.

اللواء ركن صدام يتسلم رئاسة أركان القوات البرية للجيش الليبي

تسلم اللواء ركن صدام خليفة حفتر رئاسة أركان القوات البرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي.

وقالت رئاسة أركان القوات البرية في بيان يوم الاثنين إن مراسم التسليم والتسلم أقيمت صباح الاثنين بمقر رئاسة أركان القوات البرية تنفيذا لقرار القائد العام للقوات المسلحة بتكليفه رئيسا لأركان القوات البرية.

وحضر مراسم التسليم والتسلم عدد من القيادات العسكرية على رأسهم مدير مكتب القائد العام.

وتقدم اللواء ركن صدام حفتر بفائق شكره وتقديره للفريق امراجع العمامي على كل ما بذله من جهود أثناء توليه منصب رئيس أركان القوات البرية.

مجلس الشيوخ السويسري يرفض تقديم مساعدات لاوكرانيا

رفض مجلس الشيوخ السويسري يوم الاثنين، مساعدات طارئة إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 5.6 مليار دولار، و11.1 مليار دولار لاحتياجات الجيش.

وأوضح البرلمان السويسري على موقعه الإلكتروني في بيان: "رفض مجلس الكانتون، مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بأغلبية 28 صوتا مقابل 15 صوتا، إنشاء صندوق سويسري للأمن والسلام الأوروبي".

وأضاف: "كان من المفترض أن يحصل الجيش على 10 مليارات فرنك أخرى (نحو 11.1 مليار دولار) حتى عام 2030، وأوكرانيا 5 مليارات (نحو 5.6 مليار دولار )، كاستثناء".

كما أكد أن "الحكومة ومجلس الشيوخ عارضا ذلك، حيث تعتبر النفقات على الجيش وأوكرانيا مخططة، لذلك لا يمكن اعتبارها نفقات طارئة".

وتخطط سويسرا لعقد مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو في منتجع بورغنستوك.

يذكر أن الحكومة السويسرية قالت في شهر أبريل إنها تريد تخصيص 5.5 مليار دولار لدعم إعادة إعمار أوكرانيا بحلول عام 2036، مع تخصيص 1.66 مليار دولار بحلول عام 2028.

زعيم المعارضة البريطاني يتعهد بالحفاظ على الأسلحة النووية

تعهد زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر اليوم الاثنين بالحفاظ على الأسلحة النووية في بلاده، في محاولة لتفنيد الانتقادات بأن حزب العمال متساهل بشأن الدفاع.

وأضاف ستارمر خلال ظهوره اليوم في حملته بالمتحف العسكري في بوري بشمال غرب إنجلترا أن: "التزامي بالرد النووي أمر مطلق".

وتابع: "لا يوجد شخص يطمح في أن يصبح رئيسا للوزراء سوف يحدد الظروف التي سيتم فيها استخدامها الأسلحة النووية، سيكون هذا أمر غير مسؤول، لكنها جزء حيوي من دفاعنا، لذا بالطبع يجب أن نكون مستعدين لاستخدامه".

وقال ستارمر للناخبين إنهم يمكنهم الثقة في حزب العمال لحماية اقتصاد وحدود وأمن البلاد، في محاولة لتغيير التصور بأن حزبه أضعف فيما يتعلق بالأمن وأكثر إسرافا في أموال دافعي الضرائب، من المحافظين المنتمين ليمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وقال ستارمر إن حكومة حزب العمال ستبني الغواصات النووية الـ4 الجديدة التي تعهد المحافظون بها بالفعل.

وانتقد ستارمر المحافظين بسبب خفضهم للانفاق الدفاعي الذي بسببه أصبح لدى المملكة المتحدة "الجيش الأصغر منذ عصر نابليون" القائد الفرنسي الذي حارب بريطانيا قبل 200 عام.

وذكر أن العالم دخل "عصرا جديدا من انعدام الأمن، والأمن القومي هو القضية الأكثر أهمية في عصرنا"، مثل الانقسام بين القوى المؤيدة للأسلحة النووية والمعارضة له خط الصدع في حزب العمال.

أصبحت بريطانيا قوة نووية في خمسينيات القرن الماضي، ودأبت حكومات حزب العمال والمحافظين على دعم الأسلحة النووية، ومنذ التسعينيات أصبح الرد النووي البريطاني مكون من 4 غواصات تابعة للبحرية الملكية مزودة بصواريخ ترايدنت.

كانت حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كليمنت أتلي هي من طورت الأسلحة النووية في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وهو ما جعل بريطانيا ثالث دولة نووية في العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.