حيثيات الحكم على 4 أشخاص بتهمة قتل سائق لسرقة سيارته

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالإعدام شنقًا وآخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، والحبس عامًا لآخر في اتهامهم بقتل سائق وسرقته.

وقالت المحكمة في حيثياتها؛ إنه قد استقر في يقين المحكمة وعقيدتها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في أنه سبق وجود اتفاق بين المتهمين «عبدالرحمن. أ» و«محمد. ع» على التغلب على الضائقة المالية التي كانا يمران بها، فقد عقدا العزم وبيتا النية على السرقة باستيقاف أي سيارة بحجة توصيلهما.

وأثناء ذلك يقومان بقتل قائد السيارة حتى لا يفتضح أمرهما والاستيلاء على السيارة وأى أموال أو متعلقات تكون مع قائدها، وأعد كل واحد منهما سكينًا لتنفيذ مخططهما الإجرامى على أن يقوم المتهم الثالث «يوسف. ش» بقيادة السيارة فور تمام فعلتهما كونهما لا يجيدان القيادة.

وأضافت الحيثيات: ترجل المتهمان على الطريق إلى أن تقابلا بالمجنى عليه «زكريا حمدى»، قائد سيارة أجرة، وركبا معه، الثانى على المقعد بجواره، والأول على المقعد الخلفى بحجة توصيلهما، وفى هدوء وروية استدرجاه لمكان بعيد عن الغوث للانفراد به وما أن وقفا قام المتهم الأول بوضع شال على رقبة المجنى عليه محاولًا خنقه.

وأشارت الحيثيات؛ وفى ذات الوقت أخرج الثانى السكين وأشهرها في وجه المجنى عليه حال مقاومته لهما فاستل المتهم الأول السكين وعاجله من خلفه بعدة طعنات بقوة وعنف استقرت في أماكن متفرقة بجسده حتى خارت قواه وانزلاه من السيارة وقام الثانى بإعطاء الأول سكينًا ذبح بها المجنى عليه بوحشية.

ثم حضر المتهم الثالث بعد الاتصال به هاتفيًا وقاموا بسرقة الهاتف المحمول وحافظة نقود المجنى عليه وأخفى السكينين خاصتهما بدفنهما في الرمال حتى لا يصل إليهما أحد، وقام الثانى بتنظيف السيارة من آثار الدماء ثم وضعا جثة المجنى عليه داخل الحقيبة الخلفية للسيارة وبوصول المتهم الثالث استقلوا السيارة وقادها الأخير وتوجهوا على الطريق محاولين تفادى الأكمنة الأمنية إلا أن السيارة نفد وقودها فتوقفت على الدائرى الإقليمى.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها؛ بان المتهمين حادثوا المتهم الرابع «محمد. أ»، شقيق المتهم الأول، هاتفيا بأنهم حال عودتهم بالسيارة توقفت طالبين منه الحضور لأخذهم، والذى حضر إليهم بسيارة ربع نقل، واستقلوا السيارة معه تاركين السيارة والمجنى عليه بداخلها على جانب الطريق، وبوصولهم لمنزلهم بالصف بالجيزة قام المتهم الرابع بتغيير هيئة المتهم الأول بأن قام بحلق شعره وذقنه وأخذ ملابسه الملطخة بدماء المجنى عليه وتحقيق شخصية المجنى عليه، وكذا بعض كروت الصراف الآلى خاصته، وحرقها بغية إخفاء أدلة الجريمة

وأشارت حيثيات المحكمة، استقامة الدليل على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين من اعترافات المتهمين الأول والثانى التفصيلية في تحقيقات النيابة العامة، والصفة التشريحية بقطاع الطب الشرعى.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص مقتولا، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليه والمتهمين والقى القبض عليهم وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بسبب بضائقة مالية.