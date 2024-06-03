محمد محمود عبدالعزيز يوجه رسالة مؤثرة لوالده في ذكرى ميلاده

احيا الفنان محمد محمود عبد العزيز، ذكرى ميلاد والده الساحر محمود عبدالعزيز، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

ووجه محمد محمود عبدالعزيز، رسالة إلى والده الراحل الفنان محمود عبد العزيز، قائلا : "بكرة إن شاء الله 4 يونيو وده يوم بالنسبة لي طول عمره مهم، وهيفضل مهم لأنه يوم عيد ميلاد أبويا اللي بالنسبة لي ابنى وأخويا وصاحبي وضهري وسندي.



وأضاف: "أولا كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفي أحسن حال وزي عادتنا لازم أكون أول واحد يبوس إيدك وراسك وآخد الحضن التمام، ثانيا أنا إحساسي بالاشتياق بقى أكبر وأعمق بكتير من كلمة واحشني لدرجة إني مابقتش لاقي كلمة توصف اللي جوايا لحضرتك، ثالثا: أتمنى إن الهدايا بتاعتي تكون بتوصل وبتعجب حضرتك وتكون راضي عني.



واختتم حديثه قائلا : "ملحوظة: الصورة دي من كواليس تصوير البرومو الخاص بمسلسل راس الغول.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا.

أهم المحطات في حياة الساحر محمود عبدالعزيز

حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية، بدأ حياته الفنية في التلفزيون، حيث اشترك مع النجوم : "محمود ياسين ونيللي في مسلسل (الدوامة) من إخراج نور الدمرداش.

بدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 في فيلم (الحفيد)، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها (حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب).

وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بدأ في تقديم العديد من الأعمال الهامة منها (الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش).

وعلى الرغم من قلة المسلسلات التي شارك فيها، إلا أنه حقق نجاحًا مدويًا عندما قام ببطولة الأجزاء الثلاثة من مسلسل (رأفت الهجان)، كما قدم عدة مسلسلات أخرى.