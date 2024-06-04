"سلمي وآلاء".. أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان

في تصريحات خاصه لبوابة الوفد الألكترونية، مع أوائل طلاب الإعدادية بإسوان، قالت "سلمي سمير " الاولي علي مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بمركز ادفو أسوان، انني كنت حريصا بمشاركة في مسابقة أوائل الطلبة وكنت دائما متفوقه، وانها أصغر اخوتها وكانت دائما تحرص علي المذاكره وبعد الامتحانات نخرج دائما سعيده، وسوف تقدم الفتره القادمه علي تحفيظ القرآن، وهي طموحه وحلمها أن تصبح طبيبه ونحن سوف ندعهما دائما وبجانبها .

واضافت " آلاء احمد عبدالحليم " الاولي علي مدرسة الشماخية الاعدادية بمركز محافظة اسوان، كانت الامتحانات بها اسئلة مباشرة وقدرت اجتازها بالتوفيق من الله، وأن داخل الاسرة جميعنا متفوقين ولدى اختي ذينب من أوائل الاعدادية والثانوية العامة من قبل وهيه الان بكليه طب علاج طبيعي، ووالدى ووالدتي حريصين علي تشجيعنا دائما علي التعليم ومهيئين لنا المكان المناسب حتي نصبح من الأوائل، وطموحي كليه الطب حتي أصبح طبيبة.



وفي سياق متصل أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2023/2024م، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 76.14 %، كما إعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 82 %، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 80 %.



وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 88.8 %، جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان.

كما حصل الطالب بيشوي ميخائيل رزق بمدرسة طه حسين الإعدادية بنين علي 280 درجة الأول بأسوان، وسلمي سمير محمود مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بمركز ادفو حاصلة علي 280 درجة، ورضوان محمد الصغير مدرسة السلام أكاديمي الخاصة للغات بأسوان حاصلة على 280 درجه، وجني محمد عطيتو مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية مركز ادفو 280 درجه، وآلاء احمد عبدالحليم مدرسة الشماخية الاعدادية.

أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان ..



وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم، التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح ، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم لتحقيق المزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل القريب.



ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرشيدى بأن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و 120 طالب وطالبة داخل 302 لجنة، نجح منهم 20 ألف و 649 طالب وطالبة، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءاً من يوم السبت القادم، ولمدة 15 يوم، لافتاً إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط : ( https://info.aswan.gov.eg ).