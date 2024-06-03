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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تكريم سميحة أيوب في دار الأوبرا هذا الموعد

بوابة الوفد الإلكترونية

استمرارا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلي الإحتفاء برموز الإبداع وتكريمهم، تعقد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى أمسية من سلسلة بهجة الروح بعنوان سيدة المسرح وسيدة القلوب تكريما للفنانة القديرة سميحة أيوب وإعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، وبحضور نخبة من كبار نجوم ونقاد المسرح، وذلك في السابعة مساء الأربعاء 5 يونيو على المسرح الصغير .

وخلال الأمسية تهدى الدكتورة لمياء زايد رئيسة الأوبرا درع تكريم لسيدة المسرح العربى سميحة أيوب تقديرا لمشوارها الفنى المضئ الذى حققت من خلاله مكانة متفردة في قائمة المبدعين .

معلومات عن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

يذكر أن الفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم المتشردة وكان عمرها 15 عام ثم فيلم حب في سنة 1948 ، التحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال منها فيلم شاطئ الغرام وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1953 ، انضمت إلي المسرح القومي وعينت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و 1975 ، بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية إلي جانب عدة مشاركات في السينما والتليفزيون ، كرمها الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات وأيضا الرئيس السوري حافظ الأسد والفرنسي جيسكار ديستان.

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