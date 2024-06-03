تجنب هذه المشروبات في الطقس الحار

تعد القهوة والشاي والمشروبات الغازية من أكثر المشروبات المفضلة التي يفضلها الكثيرون فأصبحت كالروتين الذي يصعب تغيره، وفي هذا الصدد أوضح الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، كبير خبراء وزارة الصحة بموسكو، لماذا لا ينصح بتناول القهوة والشاي المركز والمشروبات الغازية المحلاة في الطقس الحار.

يقول الطبيب: "لا ينبغي في الطقس الحار، تناول المشروبات الغازية المحلاة لأن السكر الذي تحتويه لا يروي العطش بل يؤدي فقط إلى زيادة الجفاف. بالإضافة إلى ذلك، يحصل الشخص على الكثير من السعرات الحرارية الإضافية. كما لا ينبغي الإكثار من تناول القهوة و الشاي المركز لأن لهما تأثير مدر للبول، ما يؤدي إلى خروج المعادن القيمة مع السوائل".

أضرارها على صحة القلب

ووفقا له، يمنع منعا باتا تناول المشروبات الكحولية بجميع أنواعها لأنها تزيد العبء على القلب والأوعية الدموية وعلى الجسم بصورة عامة الذي يعمل بأقصى طاقة. كما أن تناول المشروبات الكحولية في الحر يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بنوبات قلبية وغيرها من العواقب الوخيمة للصحة. كما ينصح المدخنون بالامتناع عن التدخين لأن التأثير السام للتبغ يزداد في الحر عدة مرات.

ويقول: "يزداد حجم المياه المستهلكة في درجات حرارة الهواء المرتفعة، ولكل شخص معياره المائي الخاص به، اعتمادا على وزنه ونشاطه ودرجة حرارة الهواء، لكن التوصية العامة هي شرب ما لا يقل عن 2.5 لتر يوميا. ويجب شرب الماء في كل ساعة حوالي 100 ملليلتر، حتى لا يزداد العبء على الكلى، ويجب زيادة هذه الكمية أثناء النشاط البدني المكثف".

ووفقا له، يمكن إضافة عصير الليمون أو النعناع إلى الماء، ويقول: "يمكن شرب شاي الأعشاب وعصير الفواكه غير المحلى، أما المياه المعدنية فيجب تناولها بجرعات لأنها تحتوي على أملاح".