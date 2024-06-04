إقبال ملحوظ في ثالث أيام القافلة الطبية بأبو حمص

شهد اليوم الثالث من أعمال القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية بلقطر الشرقية بأبوحمص، التى تقام تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن الخدمات المقدمة من خلال(حملة بلدك معاك)، إقبالا ملحوظا من المواطنين، من مختلف قري مركز أبو حمص، حيث تنتهي أعمال القافلة يوم الخميس القادم .

وقد سجلت القافلة الطبية العلاجية نسبة تردد عالي وكبير من المواطنين، وتم توقيع الكشف الطبي حتى أمس على ٢٧٤٩ مواطن مجانا، وتم فحص ٣٧٠ من خلال معملي القافلة (معمل الدم ومعمل الطفيليات).

كما تم فحص ٢٤٠ من خلال الإكتشاف المبكر للضغط والسكر ( افحص واطمن ) .

كان الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، قد قام بجولة على العيادات المختلفة التى تشملها القافلة وعددها ١٢ عيادة ، للإطمئنان والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ،وذلك فى وجود الدكتورة بسمة عبدالستار - منسق القوافل الطبية العلاجية بالبحيرة، والدكتورة صباح فتحى مدير الإدارة الصحية بأبوحمص.

كما قام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بالمرور على باقى الخدمات الأخرى التى تقدمها القافلة مثل معملى الدم والطفيليات ولجنة التقارير الطبية والإحالة والتسجيل الطبى والتسجيل الدوائى والكشف المبكر للضغط والسكر، والتثقيف الصحى والإستبيان وإستطلاع رأي المرضى، واطمأن على توافر كافة الأدوية بالصيدلية.

حيث يتم صرف العلاج بالمجان ايضا، وإلتقى بعدد من المرضى المترددين على القافلة، وإستبين منهم عن رأيهم فى الخدمة المقدمة لهم، وأشادوا جميعا بأعمال القافلة والخدمات المختلفة التى إستفادوا منها .