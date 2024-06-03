حزب الله يقصف مستوطنة شلومي شمال إسرائيل بالصواريخ

افادت قناة القاهرة الاخبارية بأن حزب الله، أعلن أنه قصف بالأسلحة الصاروخية مبنيين يتمركز فيهما جنود جيش الاحتلال في مستوطنة شلومي شمال إسرائيل.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلي، أن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي تزامنا مع سقوط صاروخين بمناطق مفتوحة في شلومي شمال إسرائيل، مشيرة إلى اندلاع حرائق في الجولان وفي الجليل الأعلى بالقرب من قرية جلعاد.

الناتو يبحث مع عدد من المسؤولين عن أحدث التطورات على الساحة الدولية

يبحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج مع وزيرة دفاع لوكسمبورج يوريكو باكس، غدًا الثلاثاء، أحدث التطورات على الساحة الدولية، لا سيما ما يتعلق بالأزمة الروسية-الأوكرانية.

وأوضح الناتو -في بيان اليوم الإثنين- أن ذلك يأتي خلال استقبال أمين عام الناتو لوزيرة دفاع لوكسمبورج، غدًا، وذلك في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي سياق منفصل، يتوجه الأمين العام لحلف الناتو إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي، بعد غدٍ الأربعاء ، في زيارة تستغرق يومين؛ لعقد محادثات مع رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، تتناول أحدث التطورات على الساحة العالمية.

وأوضح الناتو أنه من المقرر أن يعقد ستولتنبرج وستوب مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ثاني أيام الزيارة، كما سيشارك المسئولان في مناقشة خاضعة للإشراف يستضيفها المجلس الأطسي في فنلندا.

ومن المقرر أن يلتقي أمين عام الناتو برئيس وزراء فنلندا بيتري أوربو، ووزيرة الخارجية إيلينا فالتونين، وكذلك وزير الدفاع أنتي هاكانين.

من المتوقع أن تبحث الاجتماعات المشتركة بين الأمين العام للناتو والمسئولون الفنلنديون رفيعو المستوى أحدث التطورات في الأزمة الروسية-الأوكرانية، بجانب الجهود التي تبذلها فنلندا في أمن ودفاع الحلفاء باعتبارها عضوًا حديثًا في حلف الناتو.

بن جفير .. لا اعلم عن بنود صفقة بايدن الجديدة ونتنياهو يتهرب منى

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الاثنين، إن الصفقة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي، وقال إنها تصب في صالح إسرائيل، هي صفقة تعني استسلامها، وإنهاء الحرب دون تحقيق هدفها الأساسي، المُتمثل في القضاء على حركة "حماس"، على حد زعمه.

وكشف بن جفير - في حديث إلى الصحفيين بالكنيست - عن تفاصيل خلافه مع رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو على مدى اليومين الماضيين، بقوله إنه أجرى اتصالا هاتفيا به، وزعم نتنياهو أن الاتفاق لم تطرحه إدارة بايدن، وأنه لن تكون هناك صفقة "معيبة" وتنهي الحرب دون القضاء على حماس، وعندما طالبته بالاطلاع على مسودة الاتفاق وافق (نتنياهو)، وقال لي أن آتي إلى مكتبه، حتى أتمكن من الاطلاع عليها بأم عيني.

وأردف يقول: "عندما وصلت أمس إلى مكتب رئيس الوزراء للاطلاع على المسودة، زعم مساعدوه أنه مشغول في هذه اللحظة، وليس لديه وقت، ثم استفسر أحد المساعدين عن أي مسودة أتحدث .. وقال لي إنه لا توجد مسودة .. فيما قال مساعد آخر، نعم هناك مسودة، فلتأتي غدًا لتطلع عليها".

وأضاف: "اتفقنا على موعد هذا الصباح، حتى أتمكن من الاطلاع على المسودة، وعندما وصلت هذا الصباح لمكتب نتنياهو، وهناك مرة أخرى، رفضوا تقديم المسودة لي".

وتابع: "بعد ذلك اتصل بي رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانجبي، وعندما كررت طلبي بالاطلاع على مسودة الاتفاق، ولدهشتي، نفى وجود مسودة".

ومضى بن جفير يقول: "أسأل نتنياهو.. ماذا لديك لتخفيه؟ ... وإذا كانت الصفقة غير معيبة ولا تتضمن تعهدًا بأن تنتهي الحرب، فلماذا ترفض تقديمها إلي ؟".

وأضاف: "السبب الوحيد لاخفائها لا يمكن أن يكون إلا سببًا واحدًا وهو أنها صفقة معيبة ستنهي الحرب دون القضاء على حماس، وحزب (العظمة اليهودية) سيحل هذه الحكومة".

حريق هائل بمحطة وقود في بنغازي الليبية يثير الذعر بين السكان

شهدت منطقة شبنة المساكن في بنغازي شرق ليبيا يوم الاثنين، حادثة مروعة حيث اندلعت النيران في محطة وقود إثر اشتعال شاحنة وقود.

وأفاد شهود عيان بأن الحريق اندلع بسرعة كبيرة، مما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف في سماء المنطقة.

وقد هرعت فرق الإطفاء إلى الموقع لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المباني المجاورة.

وأشار شهود العيان إلى أن الحريق تسبب في حالة من الهلع بين السكان، الذين بادروا بإخلاء المنطقة المجاورة للمحطة خوفا من انفجارات محتملة.

ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية حول وقوع إصابات بشرية، لكن الحادث تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمحطة وعدد من السيارات القريبة. فيما تجري السلطات المحلية تحقيقا لتحديد أسباب اشتعال النار في شاحنة الوقود.

كيربي.. واشنطن مستعدة لتبحث مع أوكرانيا توسيع جغرافيا ضد روسيا

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن مستعدة لتبحث مع أوكرانيا توسيع جغرافيا الضربات التي تستهدف الأراضي الروسية.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "أعتقد أنه لا يجوز أن يثير صدمة لدى أحد أن الرئيس زيلينسكي ممتن من جهة، ومن جهة أخرى يواصل الإصرار على قضيته. ولذلك ستكون لدينا محادثة بهذا الشأن، وستكون لدينا مناقشات مع الأوكرانيين".

وأضاف أنه ليس بوسعه أن يقول حاليا ما إذا ستؤدي تلك المناقشات إلى أي تغييرات، مضيفا أن الولايات المتحدة "لن تدير ظهرها إلى احتياجات أوكرانيا".

وأشار إلى أن واشنطن ستواصل إدخال التعديلات على نهجها الخاص بدعم أوكرانيا تبعا للتطورات في ميدان القتال.

يذكر أن الإدارة الأمريكية رفعت الأسبوع الماضي الحظر عن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الأمريكية ضد الأراضي الروسية.

ويشار إلى أن بعض القيود لا تزال قائمة، حيث سمحت واشنطن لكييف باستخدام الأسلحة ضد تلك المواقع والأهداف على الأراضي الروسية التي تمثل خطرا مباشرا على أوكرانيا.