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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عرض فيلم "فوي فوي فوي" بمهرجان جمعية الفيلم.. غدا

فيلم فوي فوي فوي
فيلم فوي فوي فوي

يعرض فيلم فوي فوي فوي، غد، الثلاثاء، بسينما مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الخمسين لمهرجان جمعية الفيلم السنوي (اليوبيل الذهبي)، 

ومن المقرر أن يبدأ عرض فيلم "فوي فوي فوي" في السادسة مساء، ويعقب العرض ندوة يقوم بادارتها الناقد الصحفي محمد نبيل.

أبطال فيلم فوي فوي فوي 

فيلم "فوي! فوي! فوي!" من بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومحمد عبد العظيم، وحنان يوسف، وإنتاج محمد حفظي، وتأليف وإخراج عمر هلال في أول تجربة روائية طويلة بعد سنوات من العمل بمجال الإعلانات.

أحداث فيلم فوي فوي فوي 

تدور أحداث الفيلم، حول شخصية "حسن"، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع أسرته، ويتحايل للانضمام إلى فريق كرة قدم من المكفوفين يتّجه للمشاركة في كأس العالم بأوروبا، فيدّعي أنه مكفوف مثلهم. خلال الرحلة، يلتقي شخصيات ويخوض مغامرات.

جوائز الفيلم 

وكان حصل الفيلم على جائزة جمعية نقاد السينما لأحسن فيلم مصري لعام 2023.

وكان فيلم “ فوي فوي فوي ” من بطولة محمد فراج ونيللي كريم قد رشحته مصر ، ليشارك في المنافسة علي جائزة الاوسكار العالمية . 

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