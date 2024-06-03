رسميًا.. كاف يعلن انطلاق الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم الجديد

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الـ “كاف”، موعد بدء بطولات الموسم الرياضي الجديد، وبالتحديد بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية”.



وسيبدأ موسم CAF للأندية 2024/2025 بالدور التمهيدي المقرر في الفترة من 16 إلى 18 أغسطس 2024. ومن المقرر أن تقام مراحل المجموعات بين أكتوبر وديسمبر 2024، فيما ستقام مراحل خروج المغلوب والنهائي في كلتا المسابقتين في الفترة ما بين مارس ومايو 2025.

وأكد الاتحاد الإفريقي في بيانه، أن الاتحادات الأعضاء الـ12 الأعلى تصنيفًا وفقًا لمؤشر CAF ستكون قادرة على دخول ناديين في دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأشار إلى أن الاتحادات الوطنية الـ 12 الأعلى تصنيفا هي: «جنوب إفريقيا والجزائر وأنجولا وساحل العاج ومصر وليبيا والمغرب ونيجيريا والكونغو الديمقراطية والسودان وتونس وتنزانيا.

ولفت إلى أن فترة التسجيل للجمعيات الأعضاء مفتوحة حاليًا، مؤكدًا أنه «يمكن للاتحادات الأعضاء تسجيل أنديتها المؤهلة على نظام كاف لإدارة المسابقات.

إجراءات التسجيل في مسابقات الأندية بالكاف



هذه هي الفترات الأربع المخصصة لجميع الاتحادات الأعضاء المشاركة:

- 01 يوليو - 20 يوليو: اللاعبون المشاركون في الدور التمهيدي



- 21 يوليو - 31 أغسطس: اللاعبون المشاركون في الدور التمهيدي الثاني

- 01-30 سبتمبر: اللاعبون المشاركون في دور المجموعات

- 01 - 31 يناير 2025: يمكن إضافة (7) لاعبين إضافيين كحد أقصى، بما في ذلك أربعة (4) بدائل.

كأس الكونفدرالية

إضافة دور تمهيدي ثان في كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، سيبقى مُلغى.

الأندية المُقصاة في الدور الثاني من رابطة أبطال إفريقيا،لن تتحول للمشاركة في منافسة كأس الكونفيدرالية.



الأندية التي تتأهل من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، ستخوض مباشرة دور المجموعات في المنافسة.