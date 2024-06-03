أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي أجنبي حاول تهريب شحنة كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات بقيمة تتجاوز 125 مليون جنيه.

حبس تشكيل عصابي حاول تهريب شحنة كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اعتزام تشكيل عصابي يضم شخصين (أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول) تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة إلى إحدى الدول عن طريق إخفائها داخل جزوع أشجار "مصنعة" ووضعها ضمن كمية من أشجار الزيتون المستخدمة في صناعة الفحم "يتم تجهيزها داخل أحد المخازن بالقاهرة"، والتي كانا يعتزما تصديرها إلى تلك الدولة كأحد الأساليب الإجرامية المبتكرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظتي "القاهرة والجيزة" وبحوزتهما حوالي (2.5 مليون قرص مخدر من عقار "الكبتاجون" وزنت 420 كيلو جرام - ٢٥ جزع شجرة مفرغة من الداخل لتعبئة المواد المخدرة بداخلها - الأجهزة والأدوات المستخدمة في نشاطهما الإجرامي).

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ 125 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية الحاسمة التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقي بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع في براثن الإدمان.