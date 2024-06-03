بعد الإعلان الرسمي.. تفاصيل توقيع عقد مبابي مع ريال مدريد

الانتقالات الصيفية

وقع مسؤولو التعاقدات بنادي ريال مدريد عقدًا لاتمام مغادرة كليان مبابي صفوف فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان بعد مسيرة استمرت لما يقرب 7 سنوات مع بطل الدوري الفرنسي، بعدما انتقل لصفوفه قادما من موناكو مقابل 170 مليون يورو.

اعلان إنضمام مبابي لصفوف ريال مدريد.. رسميًا



وأكد ريال مدريد في بيانًا رسميًا تعاقده مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة 5 مواسم حتى صيف عام 2029، فيما سيحصل على مبلغ 15 مليون يورو راتب سنوي، بالإضافة لنسبة 80% من حقوق الصورة.

وسيتم تقديم كيليان مبابي بشكل رسمي أمام الجماهير المدريدية في ملعب سانتياجو برنابيو، في شهر يوليو، عقب انتهاء مشاركته في كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الفرنسي، كما سيرتدي مهاجم الملكي الجديد القميص رقم (9).

وكان مبابي قد أصدر قبل 3 أسابيع عبر جميع حساباته عبر مواقع التواصل الإجتماعي بيان رسمي مصور بالفيديو، يعلن فيه انتهاء علاقته مع باريس سان جيرمان بنهاية تعاقده مع بطل الدوري الفرنسي.

وسبق أن أتم مبابي ووالدته فايزة العماري اتفاقه مع ريال مدريد بشأن البنود المالية ومدة العقد، والذي سيمتد حتى صيف عام 2029.