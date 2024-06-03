منعته من شرب المخدرات.. الحكم على المتهم بإنهاء حياة زوجته في القليوبية

اجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، محاكمة كبابجي بتهمة قتل زوجته إثر خلافات بينهما لمنعها له من تعاطي المخدرات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لجلسة الخميس المقبل للنطق بالحكم.



وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى محمود م ب 22 سنة، كبابجي إلى محكمة الجنايات، لأنه في شهر أغسطس 2023 قتل عمدا مع سبق الإصرار زوجته المجني عليها "دينا س ع"، بأن عقد العزم على قتلها إثر خلافات بينهما لمنعها له من تعاطي المواد المخدرة وأعد سلاحا أبيض عبارة عن حتى سدد لها عدة ضربات استقرت برأسها فأحدث بها عدة إصابات أودت بحياتها.



وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحا أبيض عبارة عن بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة.

ومن جهة اخرى تنظر محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سامى بريك، غدا الثلاثاء، جلسة استئناف محامى قاتل نيرة أشرف، على حكم حبسه 3 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات أخرى، فى واقعة التعدى على الإعلامى محمد الغزيرى مقدم برنامج الصالون.



كما يتم نقل المتهم من محبسه من سجن قسم ثان طنطا، إلى قاعة محكمة مستأنف الجنايات لنظر أولى جلسات الإستئناف وسط حراسة أمنية مشددة.



وقامت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بالقاء القبض على المتهم فى شهر مايو الماضى، من مخبئه بالأسكندرية، بعدما قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار نبيل محمد ربيع وعضوية المستشار أيمن حمزة ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات ووضع مراقبة الشرطة مدة مماثلة للعقوبة، حكما حضوريا واحب النفاذ لا يوقف تنفيذه أى طعن، فى جلسة 7 مارس الماضى.

وكان المستشار أحمد فاضل المحامى العام لنيابات إستئناف طنطا، قد أحال المتهم أحمد حمد إلى محاكمة جنائية عاجلة، مع سرعة ضبطه وإحضاره وتقديمه محبوسا على ذمة المحاكمة، بتهم البلطجة واستعراض القوة تجاه الإعلامى محمد الغزيرى وكذا إصابة أحد المواطنين بسيارته نتج عنه عاهة مستديمة.