تسجيل صوتي.. عبد الرحمن أبو زهرة يخرج عن صمته برسالة مفاجئة بعد مرضه (شاهد)

طمأن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الجمهور على حالته الصحية من خلال تسجيل صوتي تم إذاعته في برنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع عبر قناة DMC الفضائية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

عبد الرحمن أبو زهرة يطمئن الجمهور على حالته الصحية

وقال عبد الرحمن أبو زهرة بصوت هاديء متأثرًا بكبر سنه: "أنا عاوز أطمن الجماهير اللي بتحبني وبتشجعني على العمل، وأقول لها إن أنا كويس وصحتي زي البمب الحمد لله، وأشكركم على مشاعركم الجميلة"، مختتمًا رسالته قائلًا: "وكل سنة وإنتو طيبين".

عبد الرحمن أبو زهرة

في الوقت نفسه، نفى أبو زهرة كل ما يشاع حول تدهور حالته الصحية، في حين إنه لم يذكر أي جديد يتعلق بمشاركته في أعمال فنية جديدة.

نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم حقيقة مرض والده

وكان نجل عبد الرحمن أبو زهرة حسم الجدل المُثار حول تدهور الحالة الصحية لوالده، من خلال نشر صورة تجمعهما معًا على شاطيء إحدى المدن الساحلية، مؤكدًا إن واله بخير وصحة جيدة، وإن الشائعات التي باتت تنتشر مؤخرًا، تغضب والده وجميع أفراد العائلة بشكل كبير.

عبد الرحمن أبو زهرة ونجله

عبد الرحمن أبو زهرة يعتذر عن المشاركة في فيلم “أهل الكهف”

على صعيد آخر، كان عبد الرحمن أبو زهرة اعتذر عن المشاركة في فيلم "أهل الكهف"، المقرر طرحه خلال موسم الصيف، وذلك بعد مروره بعدة أزمات صحية مؤخرًا، مما دفع الشركة المنتجة للتعاقد مع الفنان الكبير رشوان توفيق ليكون بديلًا له، إذ تعرض في إبريل 2022، لوعكة صحية شديدة، دخل بسببها للعناية المركزة، بعد خضوعه لعملية تركيب مفصل، عقب تعرضه لكسر في الحوض.

عبد الرحمن أبو زهرة

آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة

وكانت آخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مسلسلين في 2021، وهما مسلسل "ستات بيت المعادي"، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Why Women Kill، وشاركه البطولة النجوم كندة علوش، وأحمد وفيق، وإنجي المقدم، وصبري فواز، وتارا عماد، وشريف حافظ، وميرهان حسين، وإنجي كيوان، وهو من إخراج محمد سلامة.

عبد الرحمن أبو زهرة

أما المسلسل الثاني هو الجزء الأول من مسلسل "موضوع عائلي"، حيث ظهر كضيف شرف، أما البطولة شارك بها النجوم ماجد الكدواني، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وايناس كامل، وطه دسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وحسام داغر، وداليا الخولى، ومريم الجندى، وضيوف الشرف أمينة خليل، وشيرين رضا، ومحمد سلام.